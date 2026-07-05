Disfruta de los capítulos del 864 al 865 de 'La Promesa': Julieta declara su amor a Manuel

María Fernández ha dado a luz a su hija fuera de ‘La Promesa’. ¡Y Alonso ha asistido el parto! Afortunadamente, parece que todo ha salido bien y han regresado al palacio. Una vez allí, Carlo ha visto por primera vez a su hija, ¡y se ha quedado sin palabras! Los tres comienzan una nueva etapa de sus vidas.

La inminente llegada del duque de Buenaventura está revolucionando el palacio. Y no solo por la larga lista de peticiones que su servicio ha exigido, sino por la preocupación de Petra. ¿Qué ocurre? Tomasa, su hermana, podría seguir trabajando para esa familia y teme un reencuentro. ¡Llevan 15 años sin hablarse! ¿Cuál es la razón de este distanciamiento entre hermanas? Tienes los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 864 del miércoles 8 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 864 Manuel insiste en su oferta a Ciro pese a la oposición de Julieta y Ciro acepta el trato. Petra se alegra de que Tomasa no venga con Máximo, algo que extraña a todo el mundo. María siente qu ... rtve play Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa, aunque lleven quince años sin hablarse. ¿Qué habrá detrás? Julieta pide a Manuel que retire su oferta a Ciro, pero él está dispuesto a pagar para que ella se quede. Alonso comunica a Adriano que el oftalmólogo le recomienda ejercicios para la vista. Cristóbal se asegura con Ricardo de que la lista de peticiones de Máximo esté adelantada. María agradece a Pía su apoyo y confiesa sentir que parece que su hija tiene dos padres: Samuel y Carlo. Curro se compromete con Leocadia a mediar para que Ángela viaje con ella. Y así lo hace, pero ella piensa que todo es una trampa de su madre. Petra se alegra al saber que su hermana no viene con Máximo, algo que a todo el mundo le llama la atención. Ciro acepta el trato con Manuel, advirtiendo que Julieta se enfadará, ya que quiere irse de La Promesa, según dice él… Jacobo recibe un telegrama con malas noticias. La Promesa: María siente que su hija tiene dos padresMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 865 del jueves 9 de julio La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 865 El bebé de María parece tener problemas de salud. Julieta confiesa a Manuel que le ama y por eso quiere irse. rtve play Jacobo recibe un telegrama con malas noticias: su madre y hermano han sufrido un accidente, y aunque su padre dice que no es grave, él no lo cree. Las cocineras preguntan a Petra sobre su hermana Tomasa, pero la que fue ama de llaves no suelta prenda. Julieta no se alegra del acuerdo de Ciro con Manuel y le insiste en que se irá de La Promesa. Ángela y Curro deciden mentir sobre su futuro para evitar presiones. Adriano se preocupa por Jacobo y lo anima a ir con su familia, pero él se niega. Pía sigue ocultando lo que sabe sobre la muerte de Jana y continúa sufriendo con Ricardo como único confidente. Manuel visita a la niña y le dice a María que no se sienta obligada a llamarla Jana. Samuel admite que le apena no tener hijos, y la niña de María agrava esa sensación. Pía confirma los peores temores de María Fernández: a su niñita le pasa algo... Julieta se arma de valor y confiesa toda la verdad sobre sus sentimientos a Manuel: ¡quiere marcharse de La Promesa porque está completamente enamorada de él! La Promesa: Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasat