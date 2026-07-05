Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 6 al 12 de julio

RTVE Play vive al máximo la emoción del Mundial y la evolución de 'La Roja' hacia las fases más decisivas. Arranca otra semana futbolera y En Play emite nuevas entregas de Comenta, que sales, Fútbol de calle y CTA. ¡No te lo pierdas!

Eso no es todo. Esta semana también estamos de estreno con Un drama, presentado por Ángela Fernández, que contará con varios capítulos y donde intervendrán los mejores colaboradores.

Además, RTVE Play continúa ampliando su catálogo de contenidos originales con un nuevo capítulo de Gloria Bendita. Aquí, y de la mano de Ariel Carmona, las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta".

También podrán verse nuevos programas de Teleplanistas, Cosas de Palacio, Menudo cuadro fresh... ¡Y mucho más! Un amplio catálogo gratuito de películas y series forma parte de la oferta semanal de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. Descubre a continuación todos los estrenos exclusivos que pueden verse en RTVE Play del lunes 6 al domingo 12 de julio.

Fútbol de Calle (lunes, martes y jueves) Nuevas entregas de Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente. Fútbol de calle En Play - Fútbol de calle - Episodio 14 España se juega el pase a octavos del Mundial con Austria y estamos muy nerviosos, pero en Fútbol de Calle seguimos pasándonos el juego de ‘chill’. rtve play

Mañana más En Play (lunes, miércoles y jueves) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - 'Grandes maricas y bolleras' con Rodrigo Cuevas Llega el verano y con él las nuevas secciones. Hablamos con Rodrigo Cuevas, cantante asturiano, que presenta en La 2 el especial 'Grandes maricas y bolleras de la historia'. rtve play

LUNES 6 DE JULIO

Comenta, que sales El programa más futbolero de Playz regresa para vivir el Mundial 2026 con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher. Además de este equipo, la emisión cuenta en plató con la visita de otros invitados sorpresa del entorno digital. Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial. Este lunes, un nuevo capítulo para apoyar a la selección en su partido de octavos de final. Comenta, que sales Mundial 2026 Comenta que sales - Programa 4: España - Austria España juega su cuarto partido contra Austria en el Mundial 2026. En 'Comenta, que sales', los host Darío Eme Hache y Lucía Borro, acompañados del periodista especializado Javier Nácher y lo ... rtve play

MARTES 7 DE JULIO

CTA en el Mundial (martes y jueves) El equipo de CTA se traslada al Mundial para traerte el fútbol como nunca antes lo habías vivido. Disfruta de narraciones de autor donde el periodismo deportivo y el humor se dan la mano para traerte los mejores partidos de la competición. Con Albert Bermúdez y su equipo habitual (Anna Palet, Edgard Manchado y Pol Corredoira), acompañados de invitados especiales, ex futbolistas, cómicos futboleros y periodistas deportivos. CTA en el Mundial CTA en el Mundial - Cruces, tendencias y augurios ¿De verdad sirve de algo romperse la cabeza analizando el Francia - Suecia cuando el destino ya está escrito? rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 9 - Entrevista con Ariel Carmona ('Gloria Bendita') y Gorka Rodríguez ('El Grand Prix') Contamos con Ariel Carmona, presentador de 'Gloria Bendita', primer 'late night' gitano, y con Gorka Rodríguez, que llega al Grand Prix rtve play

Estreno: Un drama Tirando de humor y para ponerle sal a la vida, RTVE Play estrena Un drama, espacio presentado por Ángela Fernández en el que se cuentan historias desde otro punto de vista. En este primer programa, estará acompañada por los cómicos Galder Varas y Taka. ¡El estreno, este martes 7 de julio, en RTVE Play!

MIÉRCOLES 8 DE JULIO

Cosas de Palacio (miércoles y jueves) Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - ¿Quién es el impostor? El impostor es el nuevo juego de moda en redes sociales, y reuniones familiares y de amigos. Y por supuesto, no podía faltar en Cosas de palacio. Ver ahora

Menudo cuadro fresh (miércoles y jueves) David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 3 - Premios de la Moda y Ángeles Caballero Desde la alfombra roja de los Premios de la Moda, este episodio es uno de los más Fresh de la edición de verano. rtve play

Lo que pasó, pasó Este domingo se emite nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas. Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó - Programa 6 - Divas: De Montserrat Caballé a Samantha Hudson ¿Qué es ser una diva o un divo? Boris Izaguirre, Paloma Barrientos, Samantha Hudson y Adrián Monterrubio analizan cuál es la esencia del divo o diva. rtve play