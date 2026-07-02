'Amal', la profesora que lucha contra el yihadismo en las aulas y cuyo nombre tiene un poderoso significado

Amal es profesora de Literatura francesa en un colegio de la periferia de Bruselas, la mayoría de su alumnado es musulmán. Con el ánimo de que respeten a Monia, una de sus compañeras musulmana y lesbiana, trata de inculcarles amor por la lectura, tolerancia y libertad de opinión e incluye en el temario los poemas de Abu Nuwas, un autor clásico de la cultura árabe que era bisexual.

Esto provoca el rechazo del sector más conservador de sus estudiantes, familiares y profesores del centro. La alumna y Amal se convierten en blanco de amenazas e intimidación digital impulsada por corrientes de integrismo religioso que operan dentro y fuera de la escuela.

Lubna Azabal es Amal, papel por el que ganó el premio a Mejor actriz en el Festival Internacional de Tallin y el premio Magritte del cine belga. La acompañan en el reparto Kenza Benbouchta, Kenan Gorgun, Fabrizio Rongione, Catherine Salée, Ethelle Gonzalez-Lardued, Johan Heldenberg y Babetida Sadjo. Amal está dirigida por el director belga marroquí Jawad Rhalib.

Islam no es Islamismo El cineasta aborda, desde la ficción, un espinoso tema, la infiltración de la ideología salafista en los ámbitos educativos de Francia y Bélgica. Rhalib explicó en una entrevista que alguien tenía que hablar claro sobre este tema, "me siento legitimado al ser de origen musulmán, árabe", expresó. Motivo por el cual pudo abordarlo sin que se le tachara de islamófobo. "La gente debe conocer la diferencia entre Islam e islamismo", sentenció. Los sectores más conservadores, como algunas asociaciones y líderes religiosos de corte tradicionalista o integrista criticaron con dureza la película porque, según ellos "estigmatiza" a los jóvenes musulmanes en Europa y alimenta el discurso xenófobo de la extrema derecha al retratar las aulas como "semilleros de odio". En el otro lado está la comunidad musulmana laica y moderada que acogió la cinta con entusiasmo. A pesar de todas las tensiones, la película se proyectó en algunos foros de Francia y Bélgica con la intención de abrir debate entre jóvenes musulmanes y abordar la diferencia real entre la fe; el Islam y el radicalismo político, el islamismo. Tanto el director Jawad Rhalib como la propia actriz Lubna Azabal puntualizaron durante la promoción de Amal que son los propios musulmanes las primeras víctimas del islamismo radical, como Monia en la película.

Mirada, silencio y acción La mirada de la actriz que interpreta a Amal es inmensamente expresiva, y lleva gran peso de la película, sus ojos muestran la fuerza y a la vez la vulnerabilidad y el miedo que siente cuando la amenazan. Los silencios utilizados en algunas tramas son parte fundamental, dotan a la secuencia de una inquietud e intriga que traspasa la pantalla. Las escenas cámara en mano, siguiendo a la profesora por los pasillos muestran la vibración de las tomas, una metáfora del nerviosismo de ese aire a documental que Rhalib usa habitualmente en sus reportajes.

Esperanza Jawad Rhalib no dejó al azar tampoco el nombre de la protagonista, Amal significa Esperanza en árabe, un símbolo de que una sola profesora laica y moderada podría ser la última esperanza frente a la radicalización en las escuelas europeas. Un homenaje, según incidió el director durante la promoción "a los profesores, por dar la voz de alarma ante la cultura de la cancelación y por seguir creando debate a pesar del miedo". El aula de la película es un paralelismo con la realidad de Europa, un territorio que aún no ha decidido cómo recibir a los inmigrantes, que no es capaz de equilibrar la balanza entre orden y libertad y a la que le cuesta garantizar la convivencia.

Valiente y políticamente incorrecta La película, se comercializó en nuestro país con el nombre Amal: un espíritu libre, tuvo buena acogida de público y crítica, la mayoría de los críticos especializados coincidieron en que era valiente, políticamente incorrecta, y que señalaba a los culpables sin miedo y sin que le temblara el pulso.