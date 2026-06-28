Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 29 de junio al 5 de julio

RTVE Play viene cargado de programas con los que vivir al máximo la emoción del Mundial, y siempre desde el humor. Arranca otra semana futbolera y En Play emite nuevas entregas de Comenta, que sales, Fútbol de calle y CTA. ¡No te lo pierdas!

Eso no es todo. En estos días de Orgullo LGTBIQ+, tenemos un estreno de lujo: Punto Queer, un videopodcast presentado por Inés Hernand y Aitor Albizua, con la colaboración de David Andújar. Punto Queer combina conversación, humor, referentes pop y experiencias personales para abordar la evolución del lenguaje o la reapropiación de los insultos.

Además, RTVE Play continúa ampliando su catálogo de contenidos originales con un nuevo capítulo de Gloria Bendita. Aquí, y de la mano de Ariel Carmona, las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta".

También podrán verse nuevos programas de Teleplanistas, Cosas de Palacio, Poco me parece... ¡Y mucho más! Un amplio catálogo gratuito de películas y series forma parte de la oferta semanal de la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. Descubre a continuación todos los estrenos exclusivos que pueden verse en RTVE Play del lunes 29 de junio, al domingo 5 de julio.

Fútbol de Calle (lunes a jueves) Nuevas entregas de Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por cuatro 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', Iván Faor, La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecerá RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o turras tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si estuvieras en el bar o viéndolo en casa con tus colegas. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no te dejará indiferente. Fútbol de calle Fútbol de calle: especial Uruguay - España Lucía Taboada, La Sotanita y Pedro el Ingeniero están más que preparados para vivir el Uruguay - España. Únete a la 'previa de la previa' esta noche, o mejor dicho, este sábado a las 00:00 h ... Ver ahora

Mañana más En Play (lunes a jueves) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota. Mañana más. En play En Play - Mañana Más - José Mercé canta a Manuel Alejandro Terminamos con José Mercé y su disco 'José Mercé canta a Manuel Alejandro', que adapta grandes clásicos del pop y la balada a los ritmos y quejíos del flamenco rtve play

LUNES 29 DE JUNIO

CTA (lunes y martes) El equipo de CTA se traslada al Mundial para traerte el fútbol como nunca antes lo habías vivido. Disfruta de narraciones de autor donde el periodismo deportivo y el humor se dan la mano para traerte los mejores partidos de la competición. Con Albert Bermúdez y su equipo habitual (Anna Palet, Edgard Manchado y Pol Corredoira), acompañados de invitados especiales, ex futbolistas, cómicos futboleros y periodistas deportivos. CTA en el Mundial CTA en el Mundial - Programa 4 - Argentina - Austria A tope con la previa y comentamos en directo uno de los partidos más esperados, el estreno de Argentina en el Mundial, que se enfrenta ante la Austria de David Alaba rtve play

Gloria Bendita 'Gloria Bendita' es el primer late night gitano de la historia. Un formato de videopodcast donde las voces gitanas se sitúan en el centro del relato con orgullo, verdad y "un toque de mala leche cuando hace falta". Presentado y dirigido por Ariel Carmona, disfruta de un nuevo capítulo este lunes, 29 de junio. Gloria Bendita Gloria Bendita - Programa 1: Farruquito y José Vega de los Reyes Farruquito se sienta en Gloria Bendita para hablar de familia, legado y de todo lo que no cabe en un escenario. rtve play

Los invasores Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 7 - ¿Dónde hay mejores insultos? Lamine Thior y Ricardo del Búfalo vienen a Los Invasores y traen un amplio conocimiento sobre insultos de todo el mundo que no dudarán en usar. rtve play

Poco me parece Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Episodio 9 - World Cup and café con leche Vuelve el programa más sobrevalorado que las joyas de ZP. Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño suplican que arreglen lo de la ofensa a la corona y a los sentimientos religiosos a pode ... rtve play

MARTES 30 DE JUNIO

Estreno Punto Queer (martes, miércoles y jueves) Con motivo del Orgullo 2026, RTVE Play presenta Punto Queer, un videopodcast especial conducido por Inés Hernand y Aitor Albizua, con la colaboración de David Andújar.Punto Queer combina conversación, humor, referentes pop y experiencias personales para abordar la evolución del lenguaje, la reapropiación de los insultos, el choque generacional entre códigos y nuevas formas de expresión, la representación del colectivo en los medios y el impacto de las redes sociales. Con invitados como Zahara, Bob Pop o Marc Biarnés (@nosolovienes), el programa propone mesas dinámicas y llenas de complicidad que convierten la palabra en un espacio de memoria, resistencia y celebración, reivindicando la diversidad y mirando al futuro desde una perspectiva tan divertida como necesaria.

¡Menudo cuadro! David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) Menudo Cuadro Fresh - Episodio 2: Marta Sango y Berry Berryuca La invitada de hoy es la cantante Marta Sango, exconcursante de OT y del primer Benidorm Fest de la etapa moderna, que tras un periodo de silencio, vuelve con nueva música rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 8 - Entrevista con Camilla (ganadora 'MasterChef 14') y Ana Garcés Las cocinas de 'MasterChef 14' ya tienen a la ganadora de esta edición: Camilla. Aún sin creérselo, la italiana se ha emocionado mucho recordando su paso por el programa rtve play

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

Lo que pasó, pasó Este domingo se emite nuevo capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas. Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó - Programa 5 - Ellas Lo Petan Fuera: de Sara Montiel a Rosalía ¿Es más difícil triunfar fuera siendo mujer? Chelo García-Cortés, Valeria Vegas, Junior Healy y Víctor Clares analizan a las españolas que lo petaron rtve play

El método Delicious Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En los diferentes programas, Delicious Martha elabora algunas de las recetas con las que dio un giro a su vida y le ayudaron a escapar de su "etapa más oscura". El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 10 - Recetas con mango para el verano: Ceviche y postre Marta Sanahuja se prepara para el verano con dos recetas muy ligeras y frescas: ceviche de lubina con calabaza y mango y postre de mango. rtve play

JUEVES 2 DE JULIO

Comenta, que sales El programa más futbolero de Playz regresa para vivir el Mundial 2026 con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, La Sotanita y Javier Nácher. Además de este equipo, la emisión cuenta en plató con la visita de otros invitados sorpresa del entorno digital. Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial. Comenta, que sales Mundial 2026 Comenta que sales - Programa 2: España - Arabia Saudí ¡El Mundial continúa en 'Comenta que sales' con el decisivo encuentro entre España y Arabia Saudí! Tras el tropiezo inicial con el empate a cero frente a Cabo Verde rtve play