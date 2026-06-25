No te pierdas 'Comenta que Sales' en Playz, el análisis más gamberro para disfrutar el Uruguay - España

España está a un paso de sellar su pase a los dieciseisavos de final, pero antes toca ganar (o al menos empatar) con Uruguay, un partido que no será fácil, puesto que los sudamericanos deben ganar sí o sí para poder tener oportunidades de clasificarse para la segunda ronda.

Vive el partido con Comenta que sales

Con estas premisas, el partido se presenta apasionante, por lo que RTVE Play, ha preparado una programación especial para vivirlo como se merece. Comenta que Sales, el programa más futbolero de Playz, el canal digital joven de RTVE, regresa con los anfitriones habituales: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Javier Nácher, Marina Rivers, La Sotanita y Juan Corellano, un elenco al que se sumará para este partido un invitado de excepción: Sr. Cheeto.

La goleada contra Arabia del pasado lunes despertó la euforia en el plató, y la emoción continúa para vivir el último partido de la fase de grupos para la selección española, en la madrugada del viernes al sábado. En la previa, el mejor análisis de todo lo que está pasando en el Mundial con las primeras selecciones ya clasificadas para la siguiente ronda, las anécdotas y polémicas que nos está ofreciendo la competición, los mejores goles y, por supuesto, la visión particular de nuestros anfitriones. Todo ello junto con entrevistas exclusivas para conocer mejor a Uruguay y las secciones más singulares para conocer todo acerca de esta Copa del Mundo, tras el éxito del estreno de ‘De Ley con la Rivers’, con la que Marina se estrenó en el universo futbolero en el partido contra Arabia.

Fútbol, análisis y gamberrismo en estado puro, desde las 01:00 horas de la madrugada del viernes al sábado con Comenta que Sales. Todos ellos te acompañarán durante la emisión del partido para analizar todo cuanto vaya sucediendo y, una vez acabado el encuentro, el pospartido ofrecerá los mejores momentos del Uruguay - España.