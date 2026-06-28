La apasionante vida de Coco Chanel tuvo luces y sombras: esta miniserie cuenta la historia de la inventora del chic francés

Películas, documentales, cortometrajes, libros, exposiciones y también una miniserie. La vida de Gabrielle Chanel resultan tan fascinante como enigmática, tan glamurosa como triste. Vivió entre 1883 y 1971, y pasó del anonimato a regentar una de las casas de moda más importantes del mundo, extendiendo su poder más allá de París y más allá de la moda.

Shirley MacLaine interpreta a Gabrielle Chanel en su etapa final, que es como arranca la serie. Luego, a través del flashback se cuenta su historia, con Barbara Boulova interpretando a la modista en sus años de juventud. La vida de Coco fue una montaña rusa: creció en un orfanato, llegó a la cima del éxito, cayó en picado y tuvo un tibio renacimiento. Pero lo mejor estaba por llegar: el tiempo jugó en su contra y todas las generaciones que llegaron después ensalzaron su trabajo y se convirtió en un icono atemporal de estilo.

El consejo de Audrey Hepburn Para Shirley MacLaine fue todo un reto, pero llevaba años con una idea que le rondaba la cabeza. Una idea de Audrey Hepburn. "Cuando teníamos veintitantos años y trabajábamos juntas me decía: ¡Deberías hacer de Coco Chanel cuando seas mayor!. Yo le dije que era ella, toda glamur, la que tenía que hacerlo. Pero ella insistía e insistía. ¡Cuando me ofrecieron el papel no podía creerlo!", decía a W. Otro de los motivos por los que la actriz aceptó el reto fue por el director, Christian Duguay, con el que había trabajado en otra miniserie sobre otra mujer con peso en la historia, nada menos que Juana de Arco, en la que interpretaba a Madame de Beaurevoir. MacLaine tenía 73 años cuando aceptó ser Gabrielle Chanel, que falleció a los 87 años. Escena de 'Coco Chanel'

Qué cuenta la serie Tras la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel ha estado exiliada en Suiza durante 15 años, para esquivar las acusaciones de tener vínculos con la inteligencia nazi y por su relación con el oficial Hans Günther von Dincklage. Ahora regresa a París. Tiene 70 años y quiere volver a ser la gran costurera francesa. Pero todo ha cambiado y el desfile no tiene la aceptación que esperaba. Su fortaleza y carácter ya no son los mismos, y cuando se enfrenta a la realidad siente nostalgia y echa la vista atrás para recordar su pasado: perdió a su madre y el padre las abandonó a ella y a su hermana (en realidad eran dos hermanas) pequeña en un orfanato, del que Gabrielle salió al cumplir 18 años.

Los inicios de Gabrielle Chanel Una vez fuera empezó a buscarse la vida. Trabajó en La Rotonda, un cabaret frecuentado por soldados. Uno de los números que interpretaba era Qui qu'a vu Coco? y de ahí salió el nombre por la que el mundo entero la conocería. A la vez trabajaba como aprendiz de modista, pero su habilidad para transformar vestidos y sombreros antiguos en diseños modernos y elegantes llamó la atención, y su ambición es tan grande que seduce a jóvenes adinerados para que inviertan en su pequeño negocio. Su estrategia funciona y la lista de clientas aumenta mes a mes. Los amores de ChanelRTVE