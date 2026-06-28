Alfombra roja de los III Premios Academia de la Moda Española: horario y dónde ver

La tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE, vienen con novedades: el cambio de ubicación de la gala, que se traslada al Gran Teatro Príncipe Pío, y Jesús Vázquez que se estrena como presentador. La expectación es máxima y ya se ha colgado el cartel de no hay entradas: todos y todas quieren pasar y posar por la alfombra roja.

Especial Alfombra Roja en RTVE Play Por esta pasarela de moda veremos desfilar a invitados y nominados. El programa especial que ha preparado RTVE se emite en la plataforma RTVE Play. Al frente estarán los periodistas Elena S. Sánchez y Rafael Muñoz. "Tengo una mezcla de nervios y emoción", dice Rafa. "Elena y yo formamos un buen equipo, nos entendemos con solo mirarnos y además hay respeto, complicidad y cariño. Si no fuera así no podríamos hacer un directo tan complicado, con tantas entrevistas, tanta gente alrededor y tantas horas. El año pasado terminamos exhaustos, tumbados sobre la escalinata de la Biblioteca Nacional. ¡Nada salió como estaba previsto, pero estábamos felices porque el programa quedó muy bien!".

Elena S. Sánchez Nuestro compañero Rafael Muñoz compite en dos categorías y Elena S. Sánchez quiere que gane en ambas: “Lo que más me conecta con los Premios Academia de la Moda Española es la emoción de haberlos visto nacer y la ilusión de verlos crecer. Por tercer año consecutivo estaré junto a mi admirado Rafael Muñoz para tomar el pulso de este gran evento desde la alfombra roja. Ilusionada con la idea de entrevistar a los grandes creadores de la moda española y cruzando los dedos para que Rafa se alce con los dos premios a los que opta en esta edición”, dice la presentadora de Historia de nuestro cine. Este año hay una novedad, ya que a no serán dos presentadores sino tres. Y es que se estrena como presentador de la alfombra roja Marcos Miranda, del grupo The Quinquis, que se dieron a conocer en el Benidorm Fest de 2026 con la canción 'Tú no me quieres'.

Rafa Muñoz Nuestro compañero Rafael Muñoz de RTVE Play además está nominado y compite en dos categorías: Embajador de la Moda Española, por su constante apoyo al sector y su implicación con el talento de nuestra moda, y en la categoría de Impulso y Difusión de la Moda Española, por el documental David Delfín. Muestra tu herida, estrenado en 2025 en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y que está disponible en RTVE Play. Sobre esta doble nominación, Rafa nos comenta: "Quiero dar las gracias a los miembros de la Academia de la Moda Española por valorar nuestro trabajo. Si este documental que hice con Ángela Gallardo y César Vallejo sirve para impulsar la moda española y difundir el legado de David me doy por satisfecho. ¡Nos premien o no, esta nominación es todo un regalo!". Muñoz se cruza con compañeros de RTVE en ambas categorías: con Nieves Álvarez, modelo y presentadora de Flash Moda, en la categoría de Embajador de la Moda Española y con el programa que dirige Jesús Mari Montes-Fernández, en la de Impulso y Difusión de la Moda Española.

Lista de nominados Hay 13 categorías y 50 candidatos. Ya se conoce la lista completa de nominados, pero la Academia se reserva dos sorpresas: el Premio de Honor y el Premio Internacional. Los rumores crecen según se acerca el día, pero tendremos que esperar: primero a la alfombra roja, para ver qué personalidad de la moda española podría ser digno de este reconocimiento, y luego a la gala, cuando sus nombres suenen a lo grande de forma oficial.

Referentes y talento novel En estos premios se citan diferentes generaciones del sector de la moda española, junto a la veteranía están las nuevas generaciones, que ven en estas nominaciones una gran oportunidad. "Para mí este reconocimiento supone un impulso a seguir construyendo un universo que pueda aportar al legado de la moda española y un homenaje a la artesanía española", dice Paco Benavente, nominado en la categoría de Talento Novel.