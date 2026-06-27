Jennifer López y Robert Redford: qué pasó entre ellos en 'Una vida por delante' para que Morgan Freeman mediara

Einer es un hombre sumido en el duelo por la pérdida de su hijo. Vive en un rancho de Wyoming y cuida de su amigo Mitch, después de que le atacara un oso. La vida de ambos da un vuelco cuando la nuera de Einer, Jean, y su nieta Griff, aparecen en la casa buscando refugio y huyendo del maltrato de su actual pareja. Einer se debate entre mantener el rencor ciego hacia ella, a la que culpa de la muerte de su hijo, y abrir su corazón a la única familia que le queda.

El reparto está formado por Robert Redford, Jennifer López, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damien Lewis y Becca Gardner.

Redford, Freeman y el poder del silencio Robert Redford y Morgan Freeman son dos leyendas del cine y ya habían trabajado juntos en Brubaker (1980). La joya del cine carcelario fue el primer papel acreditado para Freeman y el comienzo de su amistad con Redford, que se hizo notable en el rodaje de Una vida por delante. Ambos hablaron con el director, el sueco Lasse Hallström, nominado al Óscar por Las normas de la casa de la sidra, para eliminar diálogos "innecesarios" de la película que solventaron con los silencios, miradas y gestos de dos viejos amigos que conviven y cuidan el uno del otro. La energía pausada, empática y espiritual de Morgan Freeman en contraste con la aspereza, los tics y las borderías de Robert Redford funcionaron en la pantalla. Pero ¿Qué pintaba Jennifer López en todo esto?

López y Redford Descubre dos películas de Jennifer Lopez en RTVE Play.RTVE Jennifer López era una de las mayores superestrellas de la música y del cine comercial a principios de los 2000, y sufría el acoso de los paparazzi. Para trabajar en este papel JLo se debía despojar del aura de estrella y mostrarse de una forma diferente a la que no tenía acostumbrados a sus fans. Con la cara lavada, ropa tosca y un aura de vulnerabilidad la cantante del Bronx vio la oportunidad de que se la tomara en serio como actriz dramática, más allá de las comedias azucaradas por las que era más famosa. Una vez en el papel se le presentaba otra dificultad, estar a la altura de dos gigantes de la interpretación. La actriz recordó en una entrevista como Morgan Freeman la tranquilizó tras una confrontación con Redford por una de las escenas en la que ella no respondía como El chico de oro de Hollywood quería: "Bob insiste porque cree en ti", le dijo Freeman a López una noche. Esa conversación cambió todo para ella. Lo que comenzó como fricción se convirtió en respeto. Redford admitió más tarde: "Jennifer López me sorprendió porque no se rindió, y eso es todo lo que importa en una historia de supervivencia".

La cuarta estrella, Little Bart El oso que ataca a Mitch no fue un efecto digital sino un animal amaestrado llamado Bart Jr. (Little Bart) un impresionante ejemplar pardo capaz de ponerse de pie sobre sus patas traseras, apoyar sus patas delanteras contra una pared, tumbarse, ir a su marca, mostrar comportamientos agresivos, dar zarpazos, sacudir la cabeza, resoplar, cojear y tumbarse en escenas de muerte simulada, además de pasear con correa. ¡Un profesional! Cuando no hay que rodar, Bart Jr. asiste a actos benéficos como embajador de la Fundación Vital Group, dedicada a la conservación de la flora y la fauna silvestres. Otras interpretaciones por las que se le conocen es el cameo que hizo en Dr. Dolittle junto a su hermana Honey Bump. ¿Y cómo pagan a este intérprete? Aparte del caché para sus dueños, Bart Jr. recibe premios como uvas, galletas de avena y pasas, sandía y carne especialmente preparada, asada al punto con ajo, sal y pimienta, y un toque de estragón.

Freeman, Dios y demonio Imagen de archivo del actor Morgan Freeman.AFP PHOTO / Frederic J. Brown Durante la promoción de la película, Robert Redford afirmó que no le importaban los premios, aunque le habría encantado ver a Freeman recibir más reconocimiento por este papel, "Además de ser un gran ser humano, es uno de los mejores actores que jamás ha existido, puede interpretar de forma convincente desde al demonio hasta a Dios".

Extraña efeméride y los Weinstein La película Una vida por delante se terminó en 2003, pero no se estrenó en los cines de Estados Unidos hasta el 16 de septiembre de 2005, pasó dos años en un cajón por retrasos en la distribución y reajustes internos de la productora Miramax, que en ese momento estaba inmersa en la polémica salida de los hermanos Weinstein. Curiosamente: Robert Redford murió el 16 de septiembre de 2025, veinte años después del estreno.