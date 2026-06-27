Una comedia muy seria de Jesús Carrasco: la novela 'El detalle' disecciona la crisis de una pareja

Novo Mesto es una ciudad eslovena que no llega a treinta mil habitantes. Es, también, el pintoresco rincón del mundo donde la pareja protagonista de El detalle (Seix Barral) se besa por primera vez. En su nueva novela, el escritor pacense Jesús Carrasco (Olivenza, 1972) imagina a una pareja de largo recorrido, agotada por las exigencias de la rutina diaria. El marido prepara a su esposa un viaje secreto a esa ciudad en la que tuvo lugar el primer beso, pero cuando llega el día, las cosas no salen como había planeado. Página Dos se cita en la Llibreria Altaïr de Barcelona para entrevistar a Jesús Carrasco acerca de su nueva obra, que él define como «una comedia seria».

Página Dos Página Dos - Jesús Carrasco publica 'Elogio de las manos' El escritor Jesús Carrasco presenta 'Elogio de las manos', una novela que reflexiona sobre lo efímero e inestable de aquello que damos por seguro. Ver ahora

La pareja protagonista lleva veintitrés años unida. Con la esperanza de animar la relación, él decide tener un detalle romántico. Así escribe Carrasco sobre ellos en el comienzo del primer capítulo: «Tendréis una o más hipotecas, vivienda habitual y apartamento en la playa; tendréis vuestras respectivas carreras profesionales; tendréis un sofá en ele; tendréis hijos que absorberán vuestra energía y atención más allá de lo que la biología aconseja; tendréis un coche mucho más grande, más potente, con las ruedas más anchas y el centro de gravedad más alto de lo que os hace falta para ir a la compra. Un coche con el que podríais invadir Groenlandia. Tendréis, en definitiva, lo que la mayor parte de la gente reconoce como deseable». Y, a pesar de tenerlo todo, un gesto mínimo puede hacer detonar esa aparente calma chicha.