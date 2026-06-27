Una comedia muy seria de Jesús Carrasco: la novela 'El detalle' disecciona la crisis de una pareja
- Jesús Carrasco presenta su nueva novela, El detalle, una tragicomedia sobre el amor en tiempos low cost
- Un marido prepara en secreto un viaje sorpresa para la que es su esposa desde hace más de veinte años
Novo Mesto es una ciudad eslovena que no llega a treinta mil habitantes. Es, también, el pintoresco rincón del mundo donde la pareja protagonista de El detalle (Seix Barral) se besa por primera vez. En su nueva novela, el escritor pacense Jesús Carrasco (Olivenza, 1972) imagina a una pareja de largo recorrido, agotada por las exigencias de la rutina diaria. El marido prepara a su esposa un viaje secreto a esa ciudad en la que tuvo lugar el primer beso, pero cuando llega el día, las cosas no salen como había planeado. Página Dos se cita en la Llibreria Altaïr de Barcelona para entrevistar a Jesús Carrasco acerca de su nueva obra, que él define como «una comedia seria».
La pareja protagonista lleva veintitrés años unida. Con la esperanza de animar la relación, él decide tener un detalle romántico. Así escribe Carrasco sobre ellos en el comienzo del primer capítulo: «Tendréis una o más hipotecas, vivienda habitual y apartamento en la playa; tendréis vuestras respectivas carreras profesionales; tendréis un sofá en ele; tendréis hijos que absorberán vuestra energía y atención más allá de lo que la biología aconseja; tendréis un coche mucho más grande, más potente, con las ruedas más anchas y el centro de gravedad más alto de lo que os hace falta para ir a la compra. Un coche con el que podríais invadir Groenlandia. Tendréis, en definitiva, lo que la mayor parte de la gente reconoce como deseable». Y, a pesar de tenerlo todo, un gesto mínimo puede hacer detonar esa aparente calma chicha.
El amor en tiempos impacientes
El detalle ofrece una estampa mordaz de una época dominada por la falta de atención, y la confronta con una relación que, tras años de convivencia, debería haber sentado sus bases en un amor maduro y paciente construido a partir del cuidado, la escucha y la implicación. El libro sigue explorando los conflictos de la vida doméstica, internándose esta vez en el corazón de una pareja en la que un pequeño error terminará convirtiéndose en una prueba decisiva. Y lo hace con su habitual precisión en el uso del lenguaje, a la que suma un sentido del humor incisivo, confirmando así su capacidad para transformar lo cotidiano en un territorio de revelación moral y literaria.
«Esta novela plantea muchas preguntas», le cuenta Jesús a Óscar López durante la entrevista con Página Dos. «En ella se contraponen dos formas de amor: el amor romántico idílico y el amor real, que se desarrolla en las cocinas, mientras planchas, en el supermercado. En la sociedad moderna esto es más complicado que nunca. El amor es una emanación del cuidado; a través de la atención, el amor puede evolucionar y crecer», concluye el escritor. Carrasco cita entre sus escritores favoritos a Cormac McCarthy, Raymond Carver, Miguel Delibes, Pedro Mairal o Sara Mesa.
La primera novela de Jesús Carrasco fue la premiada Intemperie (Seix Barral, 2013), publicada en veintiocho lenguas y adaptada al cine por Benito Zambrano. Su segunda novela, La tierra que pisamos (Seix Barral, 2016), fue galardonada con el Premio de Literatura de la Unión Europea. Su siguiente libro, Llévame a casa (Seix Barral, 2021), ganó el XVII Premio Dulce Chacón de Narrativa Española y el Premio Casino de Santiago. En Elogio de las manos (Seix Barral, 2024), su última novela antes de El detalle, el escritor narró su propia experiencia tras mudarse con su familia a un pequeño pueblo del sur de España.