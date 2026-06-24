Tres ejercicios para establecer acuerdos de pareja en 'Tras la tormenta'
- Cristina Hermoso de Mendoza nos invita a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos
- Tienes todos los episodios de la temporada disponibles en RNE Audio
Mantener el amor, poder crecer y evolucionar juntos.En este nuevo episodio de Tras la tormenta, Cristina Hermoso de Mendoza nos invita a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de las relaciones: cómo mantener el amor vivo mientras cada persona sigue creciendo y evolucionando. Porque amar no significa quedarse igual, sino aprender a transformarse juntos.
Un taller práctico de psicología con 3 ejercicios concretos para establecer acuerdos de pareja que cuenta con la psicóloga Ana de Luis que nos propone mirar la relación amorosa como un territorio de evolución individual y conjunta. Historias de oyentes caminantes tras la tormenta. Puedes escucharlo ya en RNE Audio:
3 tips para tus acuerdos de pareja
Bajo el título “Taller de pareja: establecer acuerdos”, nuestra psicóloga Ana de Luis propone mirar la relación amorosa como un territorio de evolución individual y compartida. A través de un taller práctico de psicología, nos ofrece tres ejercicios concretos para mejorar la comunicación, definir expectativas y construir acuerdos que fortalezcan el vínculo desde el respeto y el cuidado mutuo.
Además, escucharemos las historias y experiencias de nuestros oyentes caminantes tras la tormenta, testimonios que nos recuerdan que ninguna relación está exenta de retos, pero que siempre es posible encontrar nuevas formas de encontrarse.
Un episodio para quienes desean cuidar su relación sin dejar de cuidarse a sí mismos, y para quienes entienden que el amor también se aprende, se negocia y se cultiva. Gracias por habitar este refugio sonoro donde colocamos los cuidados en el centro, fomentamos la salud mental y caminamos juntos hacia relaciones más conscientes y saludables. Tienes todos los episodios en RNE Audio.