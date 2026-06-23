Lucía Solla, autora de 'Comerás Flores', invitada en 'Mi persona favorita': "Mi madre es la critica más dura"

La escritora Lucía Solla Sobral, autora de Comerás flores, es una persona muy indecisa. Esa es su primera confesión en Mi persona favorita, el videopodcast de Dani Rovira y Arturo González-Campo. Con mucho humor, los tres hablan de literatura, pero también del tío calvo de Dani escuchando de fondo el LP Aretha Live at Fillmore West, de Aretha Franklin

La charla comienza con las anécdotas familiares del malagueño y sigue con la talla de pie de Lucía. "Soy tan indecisa que no sabía decir si me quedaban grandes los zapatos", comenta entre risas. La conversación continúa y el libro de Lucía es el protagonista. La novela analiza el duelo, el amor romántico y el maltrato psicológico, a veces imperceptible. "Hay mucha gente que lo lee y me dice que le cae mal él. Y yo les digo, bueno, claro, me sorprendería que no", explica la autora.

La visión de la familia Lucía reconoce que la historia de Marina (la protagonista de la novela) no reproduce exactamente su propia experiencia. "No me pasó lo mismo que le ocurre a Marina, solo algunas partes, y esas cosas mi familia ya las conocía", cuenta. Entre los tres analizan el proceso creativo de la autora y cómo fue exponer su historia. Sobre la reacción de su madre, Lucía bromea al asegurar que es su crítica más exigente. "Mi madre es la crítica más dura. Cuando lo leyó, me dijo: 'Lo leí, me gustó y punto'. Y ahí se acabó la conversación." Reflexionan también sobre la importancia de la novela en el contexto actual: "El libro igual ha curado más que causado heridas", asegura el cómico malagueño. "Que tantas mujeres se hayan sentido identificadas, que se hayan sentido comprendidas o menos solas es terapéutico", añade Lucía.