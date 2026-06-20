El verdadero motivo por el que Denzel Washington se negó a un 'romance interracial' con Julia Roberts en 'El informe pelícano'

Dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos son asesinados brutalmente la misma noche. Una brillante estudiante de Derecho descubre el motivo y lo refleja en un archivo que se filtra al FBI y La Casa Blanca, lo que provoca que todos los que tienen conocimiento del mismo acaben muertos. La estudiante se alía con un periodista de investigación que la ayudará a destapar la conspiración, pero tendrán que evitar convertirse en las siguientes víctimas del informe que ella misma ha redactado: El informe pelícano.

El thriller tiene como protagonistas a Julia Roberts y Denzel Washington protagonizan este thriller, basado en el libro homónimo de John Grisham. La dirección corrió a cargo de Alan J. Pakula, autor de obras maestras como la icónica Todos los hombres del presidente (1976) y productor de la célebre Matar a un ruiseñor (1962).

¿Qué es mejor el libro o la película? El libro de John Grisham se había publicado tan sólo un año antes del estreno de la película, en 1992. Consiguió vender más de 11 millones de ejemplares únicamente en Estados Unidos: fue la novela más vendida de la década. Otros superventas del autor que se transformaron en éxito de taquilla en Hollywood fueron La tapadera (1991), El cliente (1993) y Tiempo de matar (1989). Tanto el libro como la película son excelentes ejercicios de suspense, evidentemente el libro ofrece más detalles de la investigación legal, conspiraciones gubernamentales, y contiene más atentados y persecuciones que llevan al lector a mascar la tensión y la paranoia. Pero la película no se queda atrás, al contrario, es una de las mejores adaptaciones cinematográficas de los años 90, y prácticamente todos los diálogos se trasladaron con fidelidad al guion. Es un placer disfrutarlos con Julia Roberts y Denzel Washington, que lograron crear una química fabulosa que traspasa la pantalla. Hollywood quiso exprimir esa química y 27 años después salió el proyecto Dejar el mundo atrás, pero el actor tuvo que abandonar por motivos de agenda y su personaje fue para el oscarizado Mahershala Ali.

Más allá de Pretty Woman Julia Roberts aceptó el papel de Darby Shaw antes de que hubiera un guion adaptado. Lo hizo tras leer el libro de Grisham, quien había pensado en ella para el proyecto cinematográfico. Eso sí, en el libro, Shaw tiene una actitud algo más irreverente, astuta y proactiva que en la película, más en la línea del papel que la actriz hizo en Erin Brockovich y por el que conquistó el Gran Slam de la temporada de premios en 2001: el Óscar de Hollywood a Mejor actriz, BAFTA, Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores, el de la Crítica Cinematográfica, el de la Asociación de Cine de Los Ángeles y el del National Board of Review. Una carrera de fondo que va más allá de un golpe de suerte o de ser la eterna Pretty Woman.

Un romance interracial En la novela original, los personajes de Darby Shaw y Gray Grantham (ambos blancos en el papel) acaban manteniendo una relación amorosa. En la película esto no ocurre. Contrariamente a lo que se pueda considerar, no fue una decisión del estudio, sino del propio Denzel Washington. La cuestión sobre por qué dos de las estrellas con más magnetismo de Hollywood no se habían dado ni un solo beso en la gran pantalla, fue motivo de especulación durante años. En una entrevista conjunta en 2002 para la revista Newsweek los actores abordaron el tema. Mientras la actriz bromeaba diciendo "por supuesto que quería besar a Denzel", él se mostraba en desacuerdo. El actor explicó que los espectadores no esperaban ver un romance interracial y aclaró que su audiencia principal está formada por mujeres afroamericanas, quienes ya abuchearon, durante el pase de prueba de su película The Mighty Quinn (1989), la escena en la que se besaba con la actriz blanca Mimi Rogers (la primera mujer de Tom Cruise). Denzel Washington declaró a Newsweek: "Las mujeres negras no suelen ser vistas como objeto de deseo en el cine. Y ellas han sido mi audiencia principal". Y consideró que, de haberlo hecho, estaría dando la espalda a las fans que lo habían apoyado desde sus inicios en el cine. Por eso se negó a protagonizar el beso del año con la actriz más famosa del momento. Una decisión consciente y meditada, motivada por la representación racial en la industria del entretenimiento.

Ni gaviota, ni albatros, pelícano El pelícano es el ave oficial del estado de Luisiana (donde se encuentra la Universidad de Tulane, en la que estudia la protagonista). Aparece en el escudo y venía de estar en peligro de extinción en Estados Unidos durante los años 60 y 70 debido al pesticida DDT. Los ecologistas de la historia utilizan al pelícano pardo como un símbolo visual muy reconocible. Darby Shaw descubre que eliminan a los dos jueces del Tribunal Supremo precisamente para beneficiar a un millonario petrolero que planea perforar unos pozos en las marismas de Luisiana, una zona protegida por ser el hábitat natural de los pelícanos pardos. De algún modo, ella también se convierte en una especie en peligro de extinción a la que el sistema y los hombres poderosos intentan cazar y eliminar.