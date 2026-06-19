Elena Anaya y Natasha Yarovenko viven una bonita historia en una 'Habitación en Roma'

Dos mujeres, Natasha, rusa y Alba, española, se encuentran por primera vez una noche en Roma, tras hablar y contarse sus respectivas vidas; las dos comprenderán que les ha invadido un sentimiento que jamás hasta entonces habían sentido; un verdadero amor. Tras el alba, deciden que sus caminos deben separarse, aunque no todo es malo, ya que en aquella habitación siempre quedará el recuerdo de un amor perfecto, puro, sin fallos, que les recordará que al menos una vez en su vida, han sentido un amor así por alguien.

Natasha, nunca antes, en toda mi vida, había conocido un amor como este. No de esta manera. Y no puede ser en vano

Tras Caótica Ana, Medem quiso explorar otras opciones cinematográficas. Y se alegró de haberlo hecho. "Lo primero fue aceptar el encargo de adaptar una película y luego empezaron los retos, como escribir diálogos en inglés, rodar en un único espacio, y tan pequeño, y condensar casi toda la historia en dos personajes", decía en RNE.

Esos dos personajes son las protagonistas, Elena Anaya y Natasha Yarovenko. Con Elena Anaya había trabajado en Lucía y el sexo, con la que la actriz optó al Goya como actriz de reparto. Casi una década después, Medem escribió el personaje de Alba para ella y juntos se embarcaron, literalmente, en la búsqueda de la actriz que interpretara a Dasha. Para ello fueron a Rusia y probaron a varias actrices, y alguna modelo, hasta que encontraron a la actriz perfecta.

Medem y Anaya regresaron a España contentos, pero su alegría duró poco tiempo. El marido de la rusa leyó el guion y le prohibió hacer la película, molesto con un guion sobre una relación lésbica y por las escenas de desnudos. Entonces retomaron la búsqueda y apareció ella, Natasha Yarovenko, una modelo de origen ucraniano que estaba haciendo un casting en Barcelona. La joven leyó el guion y aceptó ser Dasha. La modelo llegó a Barcelona en 2001 para desfilar para Lydia Delgado y desde entonces intentó compaginar moda y cine. Antes de rodar con Medem hizo Diario de una ninfómana, de Christian Molina.

Curiosidades de Habitación en Roma

En la película se hablan cinco idiomas diferentes: inglés, español, ruso, italiano y vasco. El inglés es el idioma principal que hablan las dos protagonistas. Elena habla consigo misma en español y Natasha habla consigo misma en ruso. Natasha habla italiano con el personal del hotel y entiende lo poco que Elena le dice en español. En un momento dado, la actriz española dice unas palabras en vasco.

Aspasia

Cuando Alba le dice a Dasha que su vehículo de dos ruedas se llama «Aspasia», Dasha sonríe y dice que sabe por quién lleva su nombre. Aspasia era la amante (y quizás esposa) de Pericles, el líder de la Edad de Oro de Atenas, en el siglo V a.C., cuando las artes florecieron y se construyó el Partenón.

BSO

La canción cantada por Natasha/Dasha y Alba en la ducha es «Nel Blu Dipinto Di Blu», comúnmente conocida como «Volare» en los Estados Unidos. Fue un éxito mundial (incluido el número uno en los Estados Unidos) para Domenico Modugno en 1958. La letra describe un sueño que el cantante sabe que nunca volverá a suceder, en el que está pintado de azul y volando («volare») y cantando («cantare») en el cielo. Una traducción no literal al inglés de la canción fue un éxito de Bobby Rydell en Estados Unidos en 1960.