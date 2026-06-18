Cuatro generaciones de mujeres en 'Principio, medio, fin', la nueva novela de Valeria Luiselli
- Las tradiciones familiares están en el centro de Principio, medio, fin, la nueva obra de Valeria Luiselli
- En el libro, una mujer deja atrás un divorcio difícil y llega en verano a Sicilia con su hija adolescente
En la etimología griega, la palabra caos no equivale a desorden, sino a una gran apertura. La protagonista de la nueva novela de Valeria Luiselli se enfrenta a esa dualidad: su antes encauzada vida ahora es un embrollo, pero ella tiene la esperanza de que con el paso de los días esa confusión se convierta en una grieta por donde empiece a pasar la luz. Página Dosentrevista a la escritora mexicana Valeria Luiselli para hablar con ella de esta obra, Principio, medio, fin (Feltrinelli). En sus páginas el lector encontrará una cronología elástica, que la autora subvierte para explorar cómo la memoria, el desplazamiento geográfico y el lenguaje quiebran la linealidad temporal.
La historia comienza el día en que una madre y su hija adolescente llegan a Sicilia durante un verano de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes en erupción. La madre acaba de dejar atrás un divorcio difícil y sabe que es hora de encontrarle un nuevo inicio a su vida. Por ahora el plan es: equipaje ligero, y no dejar de moverse hasta que cada cosa por fin caiga en su lugar. A medida que pasan los días en la isla, crece la curiosidad de la hija por la historia de la su bisabuela, que trabajó como excavadora en un yacimiento arqueológico antes de emigrar a las Américas.
Tiempo, memoria y mitos
En Principio, medio, fin madre e hija excavan también en el tiempo en busca de una respuesta, y en su camino hacia los orígenes familiares, míticos y geológicos vislumbran un futuro posible que conecta a nietas y abuelas, mitos y piedras, escritura y memoria. La novela es una poética declaración de amor a la imaginación. La arquitectura narrativa del libro se despliega en varios estratos. El primero es la crisis familiar, el duelo por la separación y la reconstrucción de una nueva cotidianidad. Otra capa es la isla, el paisaje que une pasado y presente. El tercero es la memoria; en el libro, la adolescente se abre al mundo buscando respuestas a preguntas complejas, mientras que la memoria de sus antepasados se borra a toda velocidad.
La trama me suele interesar muy poco
«A mí me sucede que la trama me suele interesar muy poco», cuenta Luiselli en su entrevista a Página Dos. «Mientras escribía, a veces hacía una pausa y me preguntaba: a ver, un momento, de qué va este libro. Y entonces caía en un impás, no veía salida. Hasta que me di cuenta de que quizá ese no era el enfoque adecuado. Era mucho mejor cuestionarse qué preguntas estaba planteando el libro. Al verlo así, el libro se expandía y volvía a fluir», concluye la escritora.
Valeria Luiselli nació en la Ciudad de México en 1983. Debido a la carrera diplomática de su padre, vivió su infancia y juventud en países como Costa Rica, Corea del Sur o Sudáfrica, una experiencia que marcó de forma definitiva su identidad bilingüe y su producción literaria. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Columbia. Su obra, que transita con fluidez entre el ensayo y la novela y ha sido traducida a más de veinte idiomas, incluye títulos como Los ingrávidos, La historia de mis dientes, Papeles falsos o Desierto sonoro.