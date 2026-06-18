Cuatro generaciones de mujeres en 'Principio, medio, fin', la nueva novela de Valeria Luiselli

En la etimología griega, la palabra caos no equivale a desorden, sino a una gran apertura. La protagonista de la nueva novela de Valeria Luiselli se enfrenta a esa dualidad: su antes encauzada vida ahora es un embrollo, pero ella tiene la esperanza de que con el paso de los días esa confusión se convierta en una grieta por donde empiece a pasar la luz. Página Dosentrevista a la escritora mexicana Valeria Luiselli para hablar con ella de esta obra, Principio, medio, fin (Feltrinelli). En sus páginas el lector encontrará una cronología elástica, que la autora subvierte para explorar cómo la memoria, el desplazamiento geográfico y el lenguaje quiebran la linealidad temporal.

La historia comienza el día en que una madre y su hija adolescente llegan a Sicilia durante un verano de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes en erupción. La madre acaba de dejar atrás un divorcio difícil y sabe que es hora de encontrarle un nuevo inicio a su vida. Por ahora el plan es: equipaje ligero, y no dejar de moverse hasta que cada cosa por fin caiga en su lugar. A medida que pasan los días en la isla, crece la curiosidad de la hija por la historia de la su bisabuela, que trabajó como excavadora en un yacimiento arqueológico antes de emigrar a las Américas.

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