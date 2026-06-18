Lorena Vázquez revive uno de los peores momentos de su carrera: "Hubo un acoso sexual directo delante de mis compañeros"

Laura Fa y Lorena Vázquez, las periodistas detrás del fenómeno Mamarazzis, protagonizaron una de las conversaciones más interesantes sobre la profesión de la prensa rosa en ¡Menudo Cuadro!, el podcast de Carlota Corredera, David Andújar y David Insua. Una charla sobre los inicios somo periodista de estas dos amigas y compañeras en el que Vázquez ha contado uno de los momentos más duros de su carrera cuando Insua recordó un episodio de acoso sexual que sufrió cuando daba sus primeros pasos en la profesión.

"Era una de mis primeras entrevistas, yo tenía 20 años. Y él contestó con frases muy desagradables, muy machistas y hubo un acoso sexual directo y clarísimo delante de mis compañeros", relató Vázquez al recordar aquel encuentro con un conocido actor cuyo nombre nunca llegó a revelar. La periodista explicó que la situación se produjo en 1998, en una época en la que determinadas conductas se normalizaban dentro de las redacciones. "Es verdad, que eran otros tiempo, siempre lo decimos, y esas cosas se dejaban pasar", lamentó, convencida de que hoy la reacción de quienes estaban presentes habría sido muy distinta.

¡Menudo cuadro! Fresh En Play (edición verano) ¡Menudo Cuadro! - Laura Fa y Lorena Vázquez, Mamarazzi Son las pioneras del pódcast de corazón en España con Mamarazzis. Carlota Corredera, David Insua y David Andújar charlan con ellas sobre cotilleos, salseos y la profesión rtve play

¿Han cambiado los tiempos? Lejos de quedar en una anécdota del pasado, Vázquez, que contó recientemente esta historia en una columna, desveló que tras publicarla el actor se puso en contacto con ella. Sin embargo, la conversación no terminó como esperaba. "Si leéis los mensajes no hay una disculpa en ningún momento", aseguró. Según explicó, el intérprete justificó su comportamiento atribuyéndolo a inseguridades derivadas del bullying que sufrió durante su infancia. Una explicación que no convenció a la periodista: "Fue todo tan manipulador que él se situó como la víctima de la situación. Me pareció tan surrealista y corté la conversación". Aunque Laura aprovechó para señalar que determinados comportamientos siguen produciéndose hoy en día. "Bueno, venimos de la rueda de prensa de Florentino, ninguneando a una reportera y nadie se levantó. Tenemos más conciencia, pero no han cambiado las cosas", denuncia su compañera. Tras la conversación, Corredera hizo la última pregunta sobre el tema: ¿Por qué se dió por aludido si no habías dicho su nombre? “Porque algo debí contar que le debió resonar a su entorno o a él mismo”, concluye Lorena. Puedes escuchar el programa completo de ¡Menudo cuadro! también en RNE Audio. ¡Menudo cuadro! Fresh ¡Menudo cuadro! - Laura Fa y Lorena Vázquez, Mamarazzi rne audio