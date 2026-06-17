Zahara sobre salir de Madrid: "Ahora pienso, ¿por qué no me fui antes?

¿Cuántas cosas no hacemos por miedo, por no decepcionar a alguien? Zahara reflexiona sobre ello con Ángel Carmona y Antonio Vicente en el último especial de Mañana Más desde el Teatro del Barrio. De lleno es su gira Zahara Rave, la ubetense se atreve con todo, vive cómo desea y hasta se ha despreocupado ya de cómo peinarse. "Raparme fue una liberación. Yo estaba muy convencida, pero tarde un año en hacerlo. No sé por qué he tarado tanto en hacerlo", confiesa. "Sabía que este formato me permitía tomar decisiones que si no fuera cantante no me atrevería".

A principios de 2023, Zahara se mudó junto al músico Martí Perarnau a una casa de pueblo en un entorno rural de Castilla-La Mancha. Una idea que, con una capital cada vez más gentrificada, se ha convertido en un sueño para muchos y que la artista ha podido cumplir. "Creo también que hace falta llegar a una edad, con unas necesidades determinadas y después de llevar mucho tiempo en una ciudad como Madrid, para que haya nacido la necesidad de irme, pero es verdad que, una vez instalada, pensé: por qué no me fui antes", asegura. Para Zahara, vivir fuera de Madrid lo ha cambiado todo: "la vida, la relación con una misma, cómo de conectada estoy con la música desde que no estoy en este ritmo frenético".

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