Zahara sobre salir de Madrid: "Ahora pienso, ¿por qué no me fui antes?
- La artista charla con Ángel Carmona en el especial de Mañana Más en Teatro del Barrio
- Ya puedes disfrutarlo en RTVE Play y RNE Audio
¿Cuántas cosas no hacemos por miedo, por no decepcionar a alguien? Zahara reflexiona sobre ello con Ángel Carmona y Antonio Vicente en el último especial de Mañana Más desde el Teatro del Barrio. De lleno es su gira Zahara Rave, la ubetense se atreve con todo, vive cómo desea y hasta se ha despreocupado ya de cómo peinarse. "Raparme fue una liberación. Yo estaba muy convencida, pero tarde un año en hacerlo. No sé por qué he tarado tanto en hacerlo", confiesa. "Sabía que este formato me permitía tomar decisiones que si no fuera cantante no me atrevería".
A principios de 2023, Zahara se mudó junto al músico Martí Perarnau a una casa de pueblo en un entorno rural de Castilla-La Mancha. Una idea que, con una capital cada vez más gentrificada, se ha convertido en un sueño para muchos y que la artista ha podido cumplir. "Creo también que hace falta llegar a una edad, con unas necesidades determinadas y después de llevar mucho tiempo en una ciudad como Madrid, para que haya nacido la necesidad de irme, pero es verdad que, una vez instalada, pensé: por qué no me fui antes", asegura. Para Zahara, vivir fuera de Madrid lo ha cambiado todo: "la vida, la relación con una misma, cómo de conectada estoy con la música desde que no estoy en este ritmo frenético".
La epifanía del aburrimiento
Vivir en un pueblo le permite abrazar esa epifanía que solo da el aburrimiento. "La creatividad nace de ahí, pero ya nadie se aburre. Y es ahí donde surge la chispa, haces la conexión y la creación encuentra su lugar. Por eso mis vacaciones son leer, meditar y dormir. Y, al cuarto día, empiezo a componer y escribir y no puedo parar"
¿Y el FOMO, cómo lo lleva? Pues es algo que tienes que trabajar "de manera consciente", confiesa. "Dejar de consumir redes como usuaria es el primer paso y luego, una cosa que me pasaba es que me di cuenta que muchas veces decía que quería hacer esto o aquello, pero en realidad lo que quería era ser el tipo de persona que hace esas cosas, no hacerlas en sí", añade. Con todo, no sufre ya mucho de FOMO. "Siempre pienso que guay estar aquí y no donde está todo el mundo", concluye.
Con ella, el equipo de Ángel Carmona y Antonio Vicente su temporada de especiales desde el Teatro del Barrio, en Lavapiés. Un programa en el que también se pudo difrutar de las actuaciones de Zahara y Xoel López. Este último especial de Mañana Más desde el mítico teatro madrileño ya puede verse en RTVE Play y RNE Audio.