El declive de los peces migradores

Europa cuenta con algunos de los ríos más modificados del planeta y una de las faunas fluviales más amenazadas. Anguilas, lampreas y salmones comparten las mismas circunstancias: viven parte de sus vidas en agua salada y otra en agua dulce. Las anguilas se reproducen en el mar y los salmones y las lampreas en los ríos. La actividad humana ha provocado un declive del 93% de los peces migradores en Europa y un 76% a nivel mundial. Son muy sensibles a los cambios en la morfología del río, variaciones bruscas de la temperatura y diferencias en los niveles de oxígeno y caudal. Sus ríos tienen barreras, presas o azudes, que afectan a la conexión ecológica entre el medio marino y el continental. Y aún se está elaborando el mapa europeo real de estos obstáculos tan críticos para los peces.

Salmón Atlántico: una extinción anunciada

El salmón salvaje, no el que compramos en el supermercado, casi ha desaparecido del océano Atlántico. Las poblaciones de Canadá y Estados Unidos han llegado a su límite y son irrecuperables. En los países del norte de Europa se ha restringido la captura. Según la FAO, la sobrepesca y la degradación del hábitat han llevado al salmón a la lista de especies amenazadas. Incluso quienes quieren protegerlo no consiguen que se declare especie en peligro de extinción.

En España se reproduce en algunos ríos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra. La normativa actual regula la pesca, pero no existe un marco específico que se ocupe de su conservación y recuperación. Es lo que piden, entre otros colectivos, AEMS-Rios con Vida. Como explica César Rodríguez a El Escarabajo Verde “En ríos como el Miño hemos perdido 1000 kilómetros de río salmonero, eso es mucho hábitat. Tenemos que restaurar los ríos y para eso necesitamos planes de conservación serios, y para eso necesitamos catalogar el salmón”.

César Rodríguez, de AEMS-Rios con Vida, entrevistado por El Escarabajo Verde.RTVE Catalunya

En Galicia se ha perdido el 80% de la población, lo que ha llevado a la Xunta a prohibir por primera vez su captura en 2026 para intentar salvar la especie. Pablo Caballero, Jefe de Biodiversidad en Pontevedra comenta al respecto: “hay que adoptar esa medida porque debemos conseguir que los pocos reproductores pasen sus genes a la siguiente generación, es una medida necesaria”.

Desde el sector de la pesca, existen iniciativas para intentar frenar el declive. La Sociedad Mestas del Narcea pide a los pescadores que donen los salmones reproductores que capturan para utilizarlos en la repoblación de la propia cuenca. Al cierre de esta noticia no se ha pescado el popular Campanu de Asturias, el primer salmón pescado del año al remontar el río. Nunca antes había pasado algo así. Su presidente, Quique Ballesteros lo tiene claro: “el Campanu es un solo salmón. El problema es el destino de todos los demás salmones. Si los ríos asturianos no están para poder pescar un salmón, cierra el río porque la población ya está desaparecida”. Por su parte Carlos García de Leániz, experto en salmónidos a nivel internacional afirma: “tenemos la suerte y la responsabilidad de tener posiblemente los salmones más antiguos de Europa, ha sido parte vital de nuestra cultura durante miles de años, y no es justo que no intentemos salvarlo”.