15 kilómetros de tela y 15 millones de dólares para Jodie Foster. 'Ana y el rey', basada en una increíble historia real

A finales del siglo XIX una institutriz británica, recién enviudada y con un hijo pequeño, viaja a Siam (actualmente Tailandia) contratada por el rey Mongkut para impartir una educación moderna y occidental a sus 58 hijos. Así fue la vida Ana Leonowens y el rey de Mongkut, una gran historia 'real' que Hollywood ha contado hasta en cuatro ocasiones, y todas diferentes.

La primera versión es de 1946 y se titula Ana y el rey de Siam. La dirigió John Cromwell, adaptando la novela homónima publicada en 1944 por Margaret Landon, que se basó en los diarios de Anna Leonowens. Diez años después se hizo El rey y yo, con Deborah Kerr y Yul Brynner. La cinta, dirigida por Walter Lang logró cinco premios Oscar, entre ellos el de Mejor actor.

La tercera versión es de animación y está pensada para el público infantil. La dirigió Richard Rich e incluye a un villano con poderes mágicos. La cuarta versión se titula Ana y el rey y está protagonizada por dos estrellas: Jodie Foster, que cobró 15 millones de dólares por interpretar a Ana y Chow Yun-Fat. La dirigió Andy Tennant y se estrenó en 1999. La película arrasó en la cartelera y la historia de amor encantó al público, fascinado también por el vestuario y los paisajes: logró dos nominaciones al Oscar en las categorías de mejor dirección de arte y mejor diseño de vestuario.

La británica Jenny Beavan fue la directora de vestuario, en una entrevista posterior declaró que es uno de los trabajos más emocionantes y satisfactorios que ha realizado en su carrera porque hubo que crear los trajes desde cero y reflejar en ellos la estricta moda victoriana del siglo XIX y el contraste con la opulencia dorada de la corte siamesa. Beavan viajó a Tailandia para realizar una exhaustiva investigación donde le acompañó un experto local. El equipo de vestuario, formado por 60 personas confeccionaron 6.000 trajes con sedas, algodones y brocados. En total se emplearon 15 kilómetros de tela.

La sombra de Harry Potter Entre todos los niños del rodaje había uno, el que interpreta a Louis, el hijo de Ana, que sólo un par de años después se hizo mundialmente famoso por el papel que ha marcado gran parte de su carrera hasta ahora. Es el actor Tom Felton y el personaje que lo lanzó al estrellato definitivamente es Draco Malfoy, el principal rival de Harry en el universo de Harry Potter, un mago de la casa Slytherin que presume de sangre pura e ideales supremacistas.

Un rey semiparalizado En todas las versiones de la historia se ha priorizado la imagen atractiva, heroica y romántica del rey Mongkut, una visión edulcorada para el público occidental. Pero según los historiadores el rey real sufrió una apoplejía, un pequeño derrame cerebral que le produjo parálisis facial. Hollywood no quiso mostrar las secuelas físicas del monarca. Además, en la cultura tradicional tailandesa los reyes son semidioses y deben ser proyectados con la máxima perfección estética. En el caso de Mongkut es recordado como un héroe nacional. Exponer su parálisis facial o cualquier otra vulnerabilidad se interpretaría como un acto de ridiculización deliberado. Esto está tipificado en su código penal como un delito de lesa majestad, castigado con pena de cárcel.

Cinco curiosidades de Ana y el rey La película no se pudo rodar en Tailandia porque, a ojos de las autoridades tailandesas, las anteriores versiones son ofensivas e irrespetuosas con la realeza siamesa, por ello, Ana y el reyse rodó en Malasia. En el momento de su estreno, el crítico Stephen Holden del New York Times, la comparó con la versión musical por sus similitudes en su tono solemne y dramático aunque, recalcó que "la ausencia de canciones es un bajón". El actor Chow Yun-Fat es de Hong Kong, es decir chino, no tailandés, motivo que igualmente causó malestar en el país. Jodie Foster se dobla a sí misma en la versión francesa porquehabla un francés fluido. La actriz lo aprendió en el Lycée Français de Los Ángeles, lo que le permite doblarse en casi todas sus películas para el mercado francófono. En la vida real, el rey Chulalongkorn, hijo de Mongkut, que era un príncipe de 9 años cuando Ana llega a Siam, le tenía tanto cariño a la institutriz que la apoyó económicamente en varias ocasiones e incluso la visitó en Londres.

No se puede arar Siam en una noche Rama IV y Rama V (Mongkut y su hijo Chulalongkorn) son recordados como los grandes modernizadores de Siam. Mongkut era consciente de que debía abrirse a Occidente pero no a cualquier precio y sobre todo evitando la expansión que, justificando una misión civilizadora, llevaban a cabo británicos y franceses. Adoptar los avances tecnológicos y científicos y el idioma sin perder su identidad cultural milenaria era todo un reto. Su país nunca fue colonizadopero sí sufrió un choque que se refleja en la película. Al principio, la visión 'anglocentrista' de Ana la hace sentirse moral y culturalmente superior. El rey se enfrentó al colonialismo británico y equilibró la apertura al mundo con la tradición. Toda esta proeza se resume en la frase de la película: "No se puede arar Siam en una noche".

El rey real de Tailandia cuece habas En la actualidad, Tailandia sigue siendo una monarquía, eso sí, parlamentaria. Su rey desde 2019 es Maha Vajiralongkorn de la dinastía Chakri, aunque reina con el nombre de Rama X. Tiene 73 años y 7 hijos, y de momento ninguno ha sido nombrado príncipe heredero oficialmente. El que está más cerca de serlo es Dipangkorn, "presunto heredero". Más aún cuando en 2022 la primogénita, que se suponía que iba ser de facto la reina al morir Rama X, sufrió un ataque al corazón paseando a sus perros y desde entonces está en coma. Aunque la historia tiene más aderezo. El rey Rama ha tenido cuatro matrimonios: el primero dio como fruto a la princesa en coma y con la segunda esposa, una actriz tailandesa que actualmente vive en Estados Unidos, tuvo cinco hijos. Con ella hubo desavenencias y fue repudiada, además de ella, sus cuatro hijos varones, la princesa Sirivannavari Nariratana, es la única de esa rama que conservó sus títulos. Hoy en día es una famosa diseñadora de moda que vive bajo el amparo de la corte en Tailandia. El tercer matrimonio nos lleva a Dipangkorn el hijo de 21 años de la tercera esposa del rey. En 2014 la despojaron de sus títulos y la obligaron a retirarse de la vida pública tras un escándalo de corrupción familiar. El niño conservó sus derechos, aunque el divorcio debilitó su aspiración dinástica. El joven no es muy popular en su país por residir en Alemania y porque, según algunos medios de comunicación internacionales, tiene un trastorno del espectro autista. De confirmarse, le impediría aspirar al trono. Con su actual esposa, la exazafata Suthida Bajrasudha Bimalalakshana, no tiene hijos.