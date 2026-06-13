'Despedidas', el adiós literario de Julian Barnes

Una retirada a tiempo es una victoria, dice la frase popular. Los lectores de Julian Barnes quizá no se resignan al adiós literario que el autor hace en Despedidas (Anagrama), pero la decisión parece irrevocable. El escritor comparte esta resolución en una entrevista que concede en exclusiva a Página Dos en su reciente visita a España. El autor británico, nacido en Leicester en 1946, cree que este es un momento perfecto para un cierre; en plena lucidez, con fuerzas y con la satisfacción de haber dejado obras como El loro de Flaubert (1984), Hablando del asunto (1991), El sentido de un final (2011) o El ruido del tiempo (2016).

Barnes fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, en la que el jurado destacó su condición de «extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre. Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial». Además de la buena acogida de la crítica, Barnes siempre ha contado con la estima del público, que aprecia su agudeza, sensibilidad, ironía y una hibridación de géneros que hace siempre amenas unas novelas que transitan entre la ficción y el ensayo.

Telediario 1 Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 Ver ahora