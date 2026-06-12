¿Por qué tienes que ver la Rosaleda de Retiro en tu próxima visita a Madrid?

En Aquí la Tierra te damos las recetas más deliciosas, los mejores consejos sobre alimentación, te hablamos de ganadería, agricultura o cambio climático, y, además, te damos algunos consejos de historia y turismo para que tu próxima visita a Madrid tenga los mejores planes, como esta visita a la Rosaleda del Parque del Retiro.

Está inspirada en otra de una ciudad europea Luciano Labajos es un maestro viverista y educador ambiental que ha hecho de guía en este maravilloso recorrido por la Rosaleda de Retiro. Una rosaleda romántica de 1915 con influencias anglochinas, que está inspirada en una rosaleda anterior ubicada en París. Su diseñador, Cecilio Rodríguez, hizo un gran trabajo de distribución para transmitir una sensación de naturalidad.

Tipos de rosas y variedades El espacio alberga más de 130 variedades de rosales y un total aproximado de 4.000 ejemplares. Hay entre 8 y 10 especies de rosas botánicas y silvestres. Y otras como la rosa Alba, la rosa castellana o la rosa de Damasco, que entrarían en el grupo de rosas antiguas, porque son variedades cultivadas antes de 1867. Esta gran selección de variedades está hecha priorizando factores como el olor, el color, la duración de la flor, la capacidad de producir muchas flores o la resistencia a enfermedades.

La rosa, una flor con diversos significados Está claro que la rosa es una de las flores más conocidas y regaladas, pero, ¿sabes qué significa cada tipo o color? La rosa roja simboliza el amor apasionado, la blanca, inocencia, y la amarilla representa la amistad. A veces, estas flores también son utilizadas como símbolo. Por ejemplo, en Inglaterra la rosa es el símbolo nacional, por la rosa de los Tudor. También hay otra rosa muy especial en nuestro país, la rosa roja de Sant Jordi que no puede faltar cada 23 de abril.