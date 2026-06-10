La Sagrada Familia es la biblia de piedra, pero también un libro de historia: así trabajó Antoni Gaudí en su templo

Han pasado 144 desde que se boceta el diseño de la Sagrada Familia y se pone la primera piedra del templo. Y 143 años desde que Antoni Gaudí asumiera el proyecto y lo compagina con otras obras, hasta que en 1915 se entrega a él por completo. En total fueron más de treinta años, los que dedicó a su 'iglesia', transformando por completo el proyecto original y logrando lo imposible: que su utopía fuera una realidad. Se trata de un proyecto ambicioso, colosal, inusual: es un templo que parece elevarse hacia el cielo, buscando esa verticalidad propia del gótico. Era tan magna creación que Gaudí supo que no la vería terminada. Murió el 10 de junio de 1926 y ahora, cien años después, el papa León XIV cruzará sus puertas para bendecir la Torre de Jesucristo, rematada con la colocación del brazo superior de la cruz. Con él se llega a lo9s 172 metros de altura, lo que hace de la Sagrada Familia el templo católico más alto del mundo.

El templo católico más alto del mundo La Sagrada Familia de Barcelona se eleva en la lista que ordena las iglesias católicas por altura. Detrás van el Ulmer Münster, en Ulm (Alemania) con 161.5 metros, y la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, en Yamusukro (Costa de Marfil) que alcanza los 158 metros. La Sagrada Familia lleva mucho tiempo desafiando las leyes de la arquitectura. "Porque Antonio Gaudí tenía una capacidad extraordinaria para jugar al límite, no sólo de la ciencia, sino también del gusto", dicen en el documental 'Sagrada Familia, el desafío Gaudí', de RTVE. Cruz de la Torre de Jesús de la Sagrada FamiliaEFE/Quique García Pero todo empezó sobre plano, como una idea, como un sueño, y este documental habla con expertos para descifrar el enigma de Gaudí, entender las claves de esta "excepción arquitectónica' y adentrarnos en el templo desde varias perspectivas, un templo que se convirtió en leyenda antes de existir.

El origen de la Sagrada Familia Todo empezó en 1881, cuando José María Bocabella y su asociación de devotos de San José deciden construir un templo expiatorio que se va a financiar con limosnas. Se erige y bautiza en honor a la Sagrada Familia para defender los valores tradicionales en una Barcelona "pervertida por la Revolución Industrial". La asociación adquiere un terreno en un barrio sin nuevas construcciones y el proyecto se encarga al arquitecto Francisco de Paula del Villar, que diseña una iglesia neogótica, siguiendo la moda de la época. Pero pronto empiezan los desacuerdos: Francisco de Paula del Villar dimite y Antoni Gaudí, de tan solo 31 años, se hace cargo de las obras. Sagrada Familia, de Antoni GaudíMANU QUINTERO / AFP

Recrear el estudio de Gaudí ¿Pero cómo fue su proceso creativo? ¿Cómo era la forma de trabajar de este peculiar arquitecto? El documental hace algo novedoso: recrear el estudio de Gaudí según las fotografías que se conservan. Los técnicos utilizan los nuevos avances tecnológicos para componer digitalmente el lugar en todas sus dimensiones. Además, se añaden los dibujos, las fotografías, las esculturas. Se trata de un espacio de experimentación y creación. "Al recrear el taller añadimos todos los elementos que había, libros, mesas, ventanas, modelos de yeso, todo tipo de objetos de trabajo necesarios para el equipo".