Pedro Cavadas, tras su viaje a África: "Aquí no hay nada que sea suave o amable, todo duele"
- Cuenta varias historias de los 'Hakuna Emtu, los sin nombre', personas marginadas en la sociedad
- Ya está disponible Operación África, con el doctor Cavadas y su equipo, en RTVE Play
El tercer capítulo de Operación África está dedicado a todas aquellas personas que por distintas razones son discriminadas por la sociedad. El doctor Cavadas y su equipo les ayudan a que puedan tener una vida lo más normal posible, a pesar de las circunstancias. "Hay algunos tipos de patología que son como los apestados. En algunas zonas se asocian a demonios, como si llevaran el demonio, como si llevaran una maldición, con lo cual hay que apartarse de ellos. Entonces, es gente que vive vidas miserables. Por ejemplo los albinos, o pacientes con deformidades muy muy grandes o quemaduras severas de la cara o tumores muy grandes o malformaciones congénitas muy visibles se les margina como si fueran infrahumanos", cuenta el cirujano.
En este viaje a Tanzania para atender a cientos de personas, Pedro Cavadas tiene un paciente que llega el primero para que lo vea el doctor. Es Shabani y hace años sufrió una gran quemadura en la cara que deformó completamente su físico; desde entonces, vive marginado de la sociedad, en un continuo abismo. El doctor Cavadas le ha ido reconstruyendo el rostro, incluso se lo llevó a España para poder reconstruirle la nariz. Ahora, lo vuelve a operar para que pueda respirar por las fosas nasales. "Pasé por varios doctores que decían que podían ayudarme, pero no lo conseguían. Me quedé sin trabajo y sin dinero. Me hablaron de este doctor cuando estaba a punto de rendirme. Era mi última oportunidad", dice Shabani, antes de volver a pasar por el quirófano.
"A los niños les doy miedo"
Shabani tiene treinta años, y se siente completamente solo. "Todo el mundo me mira, a los niños les doy miedo. Los mayores me insultan por mi aspecto; dicen que les doy asco. Siempre estoy solo". Para seguir con las intervenciones que mejoren su calidad de vida, el doctor hizo un trato con él, y puso sobre la mesa una línea roja que no se puede sobrepasar. "No sé si antes, durante o después del accidente, pero el hecho es que tuvo problemas con el alcohol", cuenta el médico valenciano que añade que hace tiempo se lo encontró en el aeropuerto e hicieron un trato. "Hace no mucho me lo encontré en el aeropuerto, me saluda y olía a alcohol. Le dije: te puedo seguir arreglando las cosas, puedo hacer que respires por la nariz, te puedo seguir mejorando el aspecto de la cara, pero necesito que dejes de beber. Hice un trato con él". En el siguiente viaje, Shabani llegó el primero y estaba esperando para pasar consulta con el doctor. "El siguiente viaje era el primero que estaba perfecto, limpito, duchadito y no olía a alcohol, y dije, vamos a darle una oportunidad a esta persona".
'Hakuna Emtu, los sin nombre'
Shabani es uno de los conocidos como 'Hakuna Emtu, los sin nombre', es decir, aquellos que no cuentan para la sociedad. En este tercer capítulo de Operación África se muestran también las historias de otros 'sin nombre' como la de Lovokatus, una persona albina que ha vivido discriminada toda su vida. "Nacer albino en África es estar condenado a muerte. Además de los problemas que ocasiona el sol como el cáncer de piel", y afirma que "la gente cree que los albinos estamos malditos".
A Lovokatus le atropelló una moto por la calle, y el conductor huyó. Se partió la tibia por varios sitios; tuvo una fractura abierta con la que podría haber perdido la pierna. Se enteró de lo que hacía el doctor Cavadas y pasó por su consulta: "Vino con una fractura abierta de tibia, que aquí en muchos casos termina en amputación de la pierna", cuenta el cirujano. Gracias a la operación, este albino ya puede caminar. Por otra parte, las autoridades locales y el doctor Cavadas intentan ayudarle a hacerse un hueco en la sociedad, que para una persona albina en África es prácticamente imposible. "En África subsahariana casi nada acaba bien. Las historias felices se cuentan con los dedos de la mano", dice Pedro Cavadas, que añade que en este continente "no hay nada suave o amable, todo duele".
Pero 'los sin nombre' están en todas las sociedades, también en la europea. Assia Moudden se quemó la cara y durante mucho tiempo solo se relacionaba con su hermana pequeña, Naima. Precisamente, fue Naima la que encontró al doctor Cavadas y logró que viera a su hermana en Valencia. Ahora, vuelven a la consulta del médico en España para que les diga cuál será el siguiente paso. Assia está mucho mejor de sus heridas, el doctor le ha reconstruido la cara, y se muestra muy agradecida: "Doctor, le agradezco mucho el esfuerzo que ha hecho conmigo. Gracias por cómo es ahora mi cara. No tengo palabras para agradecerte tu humanidad".