Pedro Cavadas, tras su viaje a África: "Aquí no hay nada que sea suave o amable, todo duele"

El tercer capítulo de Operación África está dedicado a todas aquellas personas que por distintas razones son discriminadas por la sociedad. El doctor Cavadas y su equipo les ayudan a que puedan tener una vida lo más normal posible, a pesar de las circunstancias. "Hay algunos tipos de patología que son como los apestados. En algunas zonas se asocian a demonios, como si llevaran el demonio, como si llevaran una maldición, con lo cual hay que apartarse de ellos. Entonces, es gente que vive vidas miserables. Por ejemplo los albinos, o pacientes con deformidades muy muy grandes o quemaduras severas de la cara o tumores muy grandes o malformaciones congénitas muy visibles se les margina como si fueran infrahumanos", cuenta el cirujano.

En este viaje a Tanzania para atender a cientos de personas, Pedro Cavadas tiene un paciente que llega el primero para que lo vea el doctor. Es Shabani y hace años sufrió una gran quemadura en la cara que deformó completamente su físico; desde entonces, vive marginado de la sociedad, en un continuo abismo. El doctor Cavadas le ha ido reconstruyendo el rostro, incluso se lo llevó a España para poder reconstruirle la nariz. Ahora, lo vuelve a operar para que pueda respirar por las fosas nasales. "Pasé por varios doctores que decían que podían ayudarme, pero no lo conseguían. Me quedé sin trabajo y sin dinero. Me hablaron de este doctor cuando estaba a punto de rendirme. Era mi última oportunidad", dice Shabani, antes de volver a pasar por el quirófano.

Shabani es paciente del Doctor Cavadas

"A los niños les doy miedo" Shabani tiene treinta años, y se siente completamente solo. "Todo el mundo me mira, a los niños les doy miedo. Los mayores me insultan por mi aspecto; dicen que les doy asco. Siempre estoy solo". Para seguir con las intervenciones que mejoren su calidad de vida, el doctor hizo un trato con él, y puso sobre la mesa una línea roja que no se puede sobrepasar. "No sé si antes, durante o después del accidente, pero el hecho es que tuvo problemas con el alcohol", cuenta el médico valenciano que añade que hace tiempo se lo encontró en el aeropuerto e hicieron un trato. "Hace no mucho me lo encontré en el aeropuerto, me saluda y olía a alcohol. Le dije: te puedo seguir arreglando las cosas, puedo hacer que respires por la nariz, te puedo seguir mejorando el aspecto de la cara, pero necesito que dejes de beber. Hice un trato con él". En el siguiente viaje, Shabani llegó el primero y estaba esperando para pasar consulta con el doctor. "El siguiente viaje era el primero que estaba perfecto, limpito, duchadito y no olía a alcohol, y dije, vamos a darle una oportunidad a esta persona".