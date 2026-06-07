¿Qué tienen en común Josh Hartnett, M. Night Shyamalan y Taylor Swift? No caigas en 'La trampa'

Cooper Adamas, un bombero de Filadelfia, acompaña a su hija Riley al concierto de su artista preferida, Lady Raven. La niña está tan entusiasmada que no se fija en el extraño comportamiento de su padre, que se ha dado cuenta de la presencia policial que hay en el recinto. Sospecha que algo está pasando, y lo descubre enseguida. Cooper es un asesino en serie conocido como 'El carnicero' y todo ese operativo policial está montado para atraparle: el concierto es una trampa.

¿Taylor Swift? Este es el arranque de La trampa, una película escrita, dirigida y producida por M. Night Shaymalan, en la que contó con la actuación de su hija Saleka Shyamalan. El director se inspiró el poder y el magnetismo que tiene Taylor Swift sobre el escenario, especialmente en la relación que mantiene con sus fans. "Me impresionó su compromiso con ellos. El vínculo que mantiene con su público es lo hace de ella una gran estrella. Cuando escribí el personaje de Lady Raven la tuve muy presente y desde el principio quisimos reflejar ese vínculo, quisimos que ella y sus fans estuvieran y se sintieran verdaderamente cerca”. Shyamalan dotó de verdad a Lady Raven para contraponerla a Cooper, que no es de verdad, no es honesto". Para el guion de la película contó con la ayuda de su otra hija, Ishana, con la que ya había trabajando en Servant. Además, fue el productor de Los vigilantes, la primera película que dirigió su hija. Saleka Shyamalan

Saleka es Lady Raven Hay que destacar el empeño del director en que la película fuera creíble y reflejara los sentimientos de forma clara y veraz. Las 14 canciones que se interpretan en el escenario, compuestas por Saleka, se trataron como si fuera un concierto en directo. Para moverse en el escenario, Saleka se inspiró en estrellas de la música como Adele, Billie Eilish, Rihanna, Rosalía y Taylor Swift. "Organizamos un concierto completo en un estadio a las afueras de Toronto, tuvimos mucha suerte porque lo necesitábamos durante dos meses y este estaba en plena reforma. Solo tuve que pedir que parasen la obra y me dejasen rodar. Fue emocionante trabajar con Saleka en el diseño de producción, el vestuario y la coreografía, que encargamos a Cora Kozaris. Nos llevamos de maravilla con ella y su trabajo fue brillante. Hablábamos de la coreografía en relación con la canción y la película, y todo surgía fácilmente. Fue muy gratificante", contaba a los medios. Las escenas exteriores del estadio se rodaron en el Rogers Centre de Toronto, pero los interiores que vemos son del FirstOntario Centre de Hamilton (Ontario, Canadá). Además, había un equipo de cámaras que grababa desde el escenario y proyectaba todo el material en tiempo real en las pantallas que había en el estado. Se contó con miles de extras para grabar las secuencias del concierto, pero todos desconocían la trama de la película. Eso sí, se les pasó las letras de la canciones con antelación, para que pudieran cantar durante la actuación de Lady Raven. Josh Harnett