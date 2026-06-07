Terror en el mar: 'Tiburón negro', con Josh Lucas: todo sobre la película inspirada en una leyenda latina

El título original de la película es The black demon (El demonio negro), pero en España se cambió por Tiburón negro, porque la palabra tiburón provoca más miedo que la palabra demonio. Y miedo es lo que pasa Paul Sturges y su familia durante su estancia en Bahía azul, ya que sus idílicas vacaciones van a derivar en una horrible pesadilla. Y todo por culpa de un enorme tiburón, dispuesto a defender su territorio.

"Vi Tiburón, de Spielberg, cuando tenía cinco años, y siempre tuve miedo al meterme en el agua. Y no soy el único. Es un animal que, curiosamente, da pavor pero a la vez fascina a todo el mundo", cuenta el director Adrian Grünberg que antes de aceptar el proyecto solo había realizado dos películas, Vacaciones en el infierno, con Mel Gibson, y Rambo: la última misión, la quinta entrega de la saga de Sylvester Stallone. También había hecho televisión y rodó la serie sobre Luis Miguel y la serie Bandidos, con Ester Expósito.

"El productor Javier Chapa me envió el guion y acepté aunque yo no había tocado el género. Solo puse una condición, profundizar en la mitología de México. La leyenda cuenta que el Demonio negro es un tiburón enorme y gigantesco que ha estado vagando por los mares durante años y entra en acción al ser invocado. Por eso tiene tantas cicatrices y ese color gris, con el que logra camuflarse".

Josh Lucas y Fernanda UrrejolaRTVE

Rodada en República Dominicana Aunque se rodó en República Dominicana, la película está ambientada en Cancún, México. Allí, y en casi toda América Latina, existe la leyenda del Tiburón negro, un gigante del mar que rodea el mar de Baja California, que se zampa a todo aquel perturba su territorio. Se dice que vivió hace millones de años y que ahora rastrea bajo el agua esperando a ser invocado. La historia, que ha pasado de generación en generación, tiene ahora un necesario tono ecologista: el hombre blanco no cuida el planeta y destruye el ecosistema. Por eso la naturaleza se rebela, en este caso contra los hombres que manejan la plataforma petrolífera que tanto daño hace al océano. El tiburón no es la reencarnación del mal, más bien de la venganza. Son muchos los guiños a Tiburón, estrenada en 1975, un referente eterno para todos los directores que han abordado el género. Con el paso de los años los tiburones de la películas han ido evolucionando, ganando tamaño, poder, inteligencia...Del Tiburón de Spielberg al Megalodón de Jon Turteltaub encontramos una enorme lista de actores, especializados o no en el cine de acción y terror. Ahora el elegido es Josh Lucas, el hombre que se enfrenta a la bestia. 'Tiburón negro'RTVE Josh Lucas tenía práctica con el terror, pues venia de estrenar La Purga: infinita. La chilena Fernanda Urrejola interpreta a Ines, su mujer, y Carlos Solórzano y Venus Ariel interpretan a los niños. Y luego está Toro, el chihuahua que encuentra la familia, porque en casi todas las películas de tiburones hay un perro. Adrián Grunberg, de padres argentinos y nacido en Puerto Rico, vivió durante años en Madrid, donde hizo muchos amigos. Sus inicios en el cine se dieron en Estados Unidos y luego en México, donde vive, y donde trabajó con Alex de la Iglesia en Perdita Durango. Para rodar Tiburón negro se rodeó de latinos, entre ellos los guionistas Carlos Cisco y Boise Esquerra, el director de fotografía Antonio Riestra, y el diseñador de producción Carlos Osorio.