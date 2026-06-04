'Stella, víctima y culpable' la historia real de la judía que cazaba judíos para la Gestapo

¿Cómo debe verse un criminal de guerra en una foto? ¿Desafiante, demacrado? ¿O debe aparecer moderno y lleno de vitalidad? Aquella idea preconcebida frente a la imagen de una hermosa mujer publicada en un periódico, impactó y obsesionó al director de cine Kilian Riedhof. A principios de los 2000 conoció la historia de Stella, una fotografía antigua en un periódico fue suficiente para comenzar una exhaustiva investigación que culminó en 2023, 20 años después, con la película Stella, víctima y culpable.

La cinta narra la vida de Stella Goldschlag, una judía alemana que sueña con una carrera como cantante de jazz en la Alemania de finales de los años 30. Estalla la II Guerra Mundial y se convierte en delatora de judíos ante la Gestapo. Proteger a su familia y a sí misma es el motivo de que Stella cace a los suyos.

El largometraje ganó la Biznaga de Plata del Público a Mejor Película en el Festival de Málaga de 2024. Riedhof rodó la cinta con imágenes nítidas y con colores vibrantes, quería que la película hiciera sentir al espectador contemporáneo al Berlín nazi. El equipo técnico logró con esto evitar el distanciamiento en tiempo y espacio de la historia.

Lograron mostrar incomodidad, la realidad en toda su crudeza y evitaron la nostalgia a la que inducen los filtros vintage de otras películas históricas.

Música degenerada Protagonizada por Paula Beer, la actriz tuvo que prepararse a fondo para interpretar fielmente a Stella. Beer se entrenó vocalmente como cantante de jazz. En el Berlín de los 40 el nacionalsocialismo catalogaba este estilo como música degenerada, por lo que las filmaciones de esas secuencias "clandestinas" requirieron además recrear locales nocturnos ocultos de la época. Y no sólo la voz, la transformación de la actriz implicó un cambio estético radical ya que debía reflejar la degradación de un ser humano atrapado en el horror nazi.

La metamorfosis La pérdida de su humanidad se ve reflejada en su piel y en su cabello, al principio lucen brillantes, dorados, sofisticados y poco a poco se van viendo descuidados y opacos. Su brillo se apaga y va dejando visible el paso del tiempo, la palidez, la demacración y las marcas físicas de la violencia de la Gestapo. Otro de los cambios que refleja el personaje es la degeneración en sus movimientos, fluidos, sensuales, llenos de energía y ligeros al principio, para pasar a la agresividad, la rigidez y la tensión en su corporalidad. Esta ligereza además se deja ver en su vestuario, al inicio de la cinta luce vestidos de color suave y con tejidos vaporosos y va evolucionando a prendas muy estructuradas de estética militar.

Perder el juicio El guion es una transcripción literal de los juicios contra Stella Goldschlag, tanto los soviéticos como los de la Alemania del Oeste. Se analizaron minuciosamente testimonios para comprender la magnitud del cinismo, la desesperación y el narcisismo que Stella mostró durante ellos. Tras la Segunda Guerra Mundial fue arrestada por las autoridades soviéticas y sometida a un juicio militar que la condenó a 10 años de trabajos forzados. Un nuevo juicio impulsado por la comunidad judía local en 1957 la llevó de nuevo a enfrentarse a 10 años de condena, aunque no tuvo que cumplirlos porque el tribunal consideró que el tiempo que ya había pasado en los campos de trabajo soviéticos saldaba su deuda con la justicia. Sola, aislada y con una precaria salud física y mental, Stella se suicidó el 26 de octubre de 1994, a los 72 años, saltando desde el balcón de su apartamento en Friburgo. El debate ético de la opinión pública en Alemania planteó una cuestión que aún hoy levanta ampollas, la figura del judío colaborador. Stella delató y causó la muerte de cientos de sus propios compatriotas, un tema tabú dentro de la memoria histórica del Holocausto.