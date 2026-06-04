Las contraseñas más utilizadas en España y cómo elegir una clave segura: ‘Órbita Laika’ desvela los trucos
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Las contraseñas más utilizadas en España para acceder a nuestros dispositivos informáticos siguen siendo algunas de las más fáciles de adivinar. Según los datos compartidos en Órbita Laika, claves como "123456", "12345678", "PASSWORD", "ADMIN" o "111111" se encuentran entre las más empleadas por los usuarios. Aunque resultan sencillas de recordar, los expertos advierten de que utilizar este tipo de combinaciones supone un importante riesgo para la seguridad y la privacidad de las cuentas.
La colaboradora de Órbita LaikaNerea Luis ha explicado que uno de los métodos más habituales para vulnerar una contraseña es el denominado ataque por fuerza bruta. Esta técnica utilizada por los hackers consiste en probar automáticamente miles o millones de combinaciones de caracteres hasta encontrar la correcta. Por este motivo, cuanto más larga sea una contraseña, más tiempo y recursos serán necesarios para descifrarla.
Para aumentar la protección de nuestras cuentas, la experta recomienda utilizar contraseñas que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Además, señala que la longitud es uno de los factores más importantes a la hora de crear una clave segura. Una contraseña extensa y con diferentes tipos de caracteres resulta mucho más difícil de descifrar que una formada por palabras comunes o secuencias numéricas sencillas.
La doble autentificación
Otro de los consejos destacados es activar la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación. Este sistema añade una capa extra de seguridad al requerir una segunda comprobación de identidad, como la confirmación desde una aplicación móvil o la introducción de un código recibido por SMS. De esta forma, aunque un extraño consiga averiguar nuestra contraseña, seguirá necesitando superar una segunda barrera para acceder a la cuenta.
Nerea Luis también ha advertido en Órbita Laika que reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios es una práctica poco recomendable. Si una de esas cuentas se ve comprometida, los ciberdelincuentes podrían intentar acceder al resto utilizando la misma clave.
Como alternativa, la divulgadora ha aconsejado recurrir a los gestores de contraseñas, herramientas que permiten almacenar de forma segura todas las credenciales de acceso. Estos sistemas, integrados en muchos ordenadores y teléfonos móviles, facilitan el uso de contraseñas únicas y complejas para cada servicio y, en muchos casos, incorporan también mecanismos de autenticación reforzada para mejorar la protección de los datos.