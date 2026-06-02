Hora y dónde ver la semifinal del Europeo sub-17 de fútbol entre España e Italia

Las semifinales del Campeonato de Europa sub-17 ya están definidas después de la disputa de las tres jornadas de la fase de grupos. Los dos partidos medirán a cuatro potencias del continente como son España, Italia, Francia y Béliga y los dos partidos se podrán gratis este jueves 4 de junio a través de Teledeporte y RTVE.

La selección española sub-17, que cerró la primera fase como segunda del Grupo A, se enfrentará a la de Italia, líder del B, el próximo jueves a las 19.00 en el estadio Lilleküla de Tallin. En la otra semifinal del Europeo de Estonia se enfrentarán las selecciones de Bélgica (primera del Grupo A) y Francia (segunda del B).

España, segunda de grupo tras perder contra Croacia España se clasificó para las semifinales como segunda de grupo tras caer en la tercera jornada frente a Croacia (2-3). Jakov Dedić fue una pesadilla para los españoles y anotó un 'hat-trick' que le dio la victoria a Croacia en un emocionante choque. Dedić marcó el primero al poco de empezar, aprovechando la indecisión de la defensa española. No pudo ser hasta la segunda parte cuando Joaquín Sánchez puso el empate anotando de cabeza y luego asistió a Enzo Alves con un toque sutil. Pero un inspirado Dedić respondió con una gran jugada individual y anotó el segundo gol, antes de marcar el tercero tras un rebote. Sin embargo, la victoria no fue suficiente para los croatas, que quedaron eliminados. Los pupilos de Sergio García comenzaron el campeonato venciendo por 4-1 a la anfitriona Estonia en un gran debut donde mostró el potencial que atesora. Y en la segunda jornada también venció por la mínima 1-0 a Bélgica con solitario gol de Abdou Kemo Badji, asistido por Ebrima Tunkara. Fútbol Fútbol - Campeonato de Europa Sub-17: España - Croacia Partido del Campeonato de Europa Sub-17 Masculino de fútbol entre España y Croacia. rtve play

Enzo Alves y Ebrima Tunkara, líderes de la selección España se está demostrando en este campeonato una talentosa hornada de jóvenes promesas, comandada por dos nombres propios: Enzo Alves y Ebrima Tunkara. El primero es el capitán de este equipo e hijo del exjugador del Real Madrid, Marcelo. Con tan solo 15 años, es una de las joyas de la cantera del Real Madrid y pese al interés de Brasil, ha preferido jugar con los colores de España a nivel internacional. A diferencia de su padre, juega de delantero centro y con dos goles es el máximo anotador de España en el torneo y está asumiendo los galones de líder el equipo. A su lado, Ebrima Tunkara, canterano de La Masía, también está siendo protagonista en el ataque español con un gol y cuatro asistencias. Por su parte, Italia llega a la penúltima ronda del torneo después de acabar en la primera posición del Grupo B al ganar a Francia (1-0) y a Montenegro (3-0) y empatar este lunes ante Dinamarca en la última jornada (3-3). La otra semifinal la disputarán Bélgica, que terminó siendo primera en el grupo de España gracias a la diferencia de goles tras el triple empate a 6 puntos, y Francia, que acabó segunda del grupo B tras ganar con rotundidad por 5-0 a Montenegro. Antes, había comenzado el torneo perdiendo 1-0 contra Italia y después ganó 4-0 a Dinamarca.