Marilyn Monroe: la metamorfosis de la ambición rubia hasta forjar un mito

En un mundo dominado por hombres, una mujer supo usar sus armas para lograr su sueño. Una mujer rubia, icono de la belleza y la sensualidad. El rostro más conocido de Hollywood que, casi 65 años después de morir, sigue inspirando a mujeres de todo el mundo. Esa mujer era Marilyn Monroe, una persona que exploró los confines de la feminidad hasta convertirse en una sex symbol, pero también rompió los estereotipos de la época mostrándose como un ejemplo de inteligencia, lucidez y ambición. La persona escondida tras el personaje. La verdadera mujer oculta tras la tentación rubia.

La Noche Temática analiza el viaje de transformación de Norma Jeane Mortenson en Marilyn Monroe, desde su orfanato en Los Ángeles hasta la cima de Hollywood. Lo hace con la emisión del documental Descubriendo a Marilyn, de Michèle Dominici, también disponible en RTVE Play, que reconstruye esta metamorfosis de la actriz poniendo voz a sus entrevistas, libros y escritos personales y a través de las confesiones de quienes lo vivieron de cerca.

Marilyn Monroe, en 1954Getty

Una objetivo: hacerse un hueco en Hollywood Marilyn Monroe nació en 1926 como Norma Jeane Mortenson en Los Ángeles, en la parte más pobre de la ciudad. Con un padre desconocido y una madre incapaz de cuidarla, pasó su infancia entre casas de acogida donde llegó a sufrir abusos. Sola y con un profundo sentimiento de abandono, pero también ambiciosa, pronto descubrió el poder de su cuerpo. Y no dudó en aprovecharlo. En la América de los años 40, el prototipo de belleza femenino lo fijaban las pin-up, mujeres voluptuosas y sugerentes que protagonizaban portadas de revistas y calendarios y que alentaban en cierto modo la moral de los soldados estadounidenses en plena Segunda Guerra Mundial. Norma Jeane también participó de este movimiento. Para ella siempre fue el punto de partida para su verdadero objetivo: hacerse un hueco en Hollywood. Tenía buen ojo para las relaciones de poder y sabía hacer valer sus encantos para lograr sus propósitos, pero también era metódica: estudiaba con los fotógrafos ángulos, poses e iluminación y se compró un manual de anatomía para conocer cada uno de sus músculos. “Utilizaba a los fotógrafos para promocionarme”, llegó a confesar la actriz que, en apenas dos años, era una de las más solicitadas por los fotógrafos de Los Ángeles. Sin embargo, algo fallaba. Su pelo. Era rubio y rizado, pero no destacaba, no la hacía especial. En la agencia Blue Book Modeling Agency lograron convencerla para que se lo aclarara, convirtiéndose en la rubia dorada que todos reconocemos hoy en día.

Metódica y ambiciosa A mediados del siglo XX, Los Ángeles se convirtieron en el epicentro de la ilusión para todas las aspirantes a actrices. Miles de metros cuadrados ocupaban los estudios donde cinco grandes productoras hacían realidad la magia del cine. Pero este Hollywood tenía una cara B. Explotación laboral y abusos eran comunes, especialmente entre las actrices del momento. Un casting permitió a Jean entrar en la agenda de la 20th Century Fox donde interpretó a una camarera en Peligrosa Juventud, de Arthur Pierson. Esto fue en 1947. No logró continuidad, pero su ambición y confianza le empujaba a seguir preparándose, estudiando guiones, acudiendo a clases de arte dramática, baile, canto, esgrima o equitación. “¿Por qué trabaja tanto?”, se preguntaban a su alrededor. “Si algún día se me presenta una oportunidad, quiero estar preparada”, confesó. “Me enamoré de mi misma, no de la que era, sino de la que iba a ser” Marilyn Monroe

Enamorada de una ilusión Ese fue el inicio de su transformación. Cual mariposa que sale de su crisálida, Norma Jeane empezó a formar el que sería el símbolo de la feminidad más importante del último siglo. El primer cambio fue el de su nombre. “Me dijo que quería ser una estrella. Pero no lo podía ser llamándose Norma Jeane. Me acordé de Marlyn Miller, una actriz de Nueva York , y a ella se le ocurrió utilizar el apellido de su abuela: Monroe”, recuerda Ben Lyon, ejecutivo y cazatalentos de la 20th. El nombre lo tenía todo: era una promesa de sensualidad americana. La metamorfosis continuó aprendiendo a hablar con voz profunda y trabajó sus expresiones faciales, hasta ser capaz de mostrar emociones solo con la mirada. También perfeccionó su forma de caminar, para hacerla más sensual, y varias cirugías terminaron de conformar su rostro. “Me enamoré de mi misma, no de la que era, sino de la que iba a ser”. Era su momento de despegue, pero el universo cinematográfico de la época tenía sus propias reglas, en las que no participaban las mujeres, sometidas a los deseos de los grandes directivos. “Era una tortura. ¿Por qué me siento menos humana que los demás? Siempre he tenido el sentimiento de ser menos humana”, confesó. Marilyn Monroe y Groucho Marx en 'Amor en conserva'

Un paso atrás para conseguir el éxito Esto supuso un punto de inflexión para una Marilyn que cambió de estrategia. Su inteligencia le permitió dejar a un lado sus ansias por convertirse en una gran actriz para ir construyendo su carrera explotando a fondo su sexualidad. Participó así en películas que la encasillaron en el estereotipo de rubia guapa, pero que le dieron popularidad y le permitieron mostrar su preparación interpretativa. Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz, supuso un importante espaldarazo a su carrera y, también su vuelta a la Fox, de la que había sido despedida en 1947. Su sueldo era de 750 dólares a la semana, pero el papel de Miss Claudia Caswell le puso en la rampa del éxito. En 1953 interpretó en Niágara a una adúltera y manipuladora Sr. Loomis y fue allí donde se empezaron a ver rasgos de lo que terminaría por ser su gran obra maestra: su propio personaje. Para ello, siguió perfilando su imagen, de rizos rubios dorados y labios rojos. 'La tentación vive arriba': verdades y mentiras sobre la escena más famosa de Marilyn Monroe Rafael Muñoz