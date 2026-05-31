Del latín a la gramática de Nebrija: Un viaje de 500 años para conocer el desarrollo del español con Iñaki Gabilondo

La serie documental La gran aventura de la lengua española ha estrenado el primer capítulo de los ocho que comprenderán este viaje por el español, desde sus orígenes hasta convertirse en la segunda lengua más hablada del mundo. El periodista Iñaki Gabilondo conduce el programa que ha contado con la participación del presidente de la Real Academia Española y varios académicos.

Este episodio ha iniciado su recorrido por la historia de la lengua española, partiendo de su nacimiento en el norte de la península ibérica, para descubrir un idioma que nace de la mezcla y de los préstamos. "Tomando el vasco como la única pervivencia de lengua prerrománica, se incorporaron voces como izquierda para sustituir al latín sinister, porque era una palabra de mal agüero", explica el catedrático de literatura española en la Universidad de Zaragoza, Alberto Montaner, en el documental. El latín va cambiando y llega un momento en que se hace mixto y se llena de barbarismos. "En el siglo VII, San Isidoro ya constata que en su época se habla un latín mixto, esto es un protorromance", indica Juan Gil, filólogo hispánico y académico de la RAE.

Los arabismos también fueron una importante contribución a la lengua y a la cultura. "Todas las lenguas románicas peninsulares tienen un componente de arabismos, incluso algunas que durante cierto tiempo y por razones ideológicas se consideraban inmunes", sostiene Montaner. Luego, la Reconquista sirve para expandir la lengua romance y el latín empieza a relegarse a un segundo plano como lengua culta. En el siglo XI aparecen las Glosas Emilianenses —anotaciones en los márgenes de los códices escritos en latín en el monasterio de San Millán de la Cogolla— que se consideran el primer testimonio del castellano escrito.

Préstamos del francés La influencia de la orden de Cluny en España y sus reformas también impulsaron la lengua romance y su uso escrito. Además, también llegan de Francia nuevos términos como sargento, vajilla o chapitel, entre otros. Así avanzó la formación del español y, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, se produjo un punto de inflexión: toda la documentación del reino comenzó a escribirse en romance. Gracias al Camino de Santiago, se intensifica la mezcla con la cultura gala y el desarrollo del mester de clerecía y de juglaría. Así, el castellano comienza a expresarse en la cultura y se desarrollan los cantares de gesta con obras tan representativas como el Cantar de Mio Cid, de finales del siglo XII.