'Jayne Mansfield y el sueño de Hollywood': Luces, sombras y el trágico final de un icono devorado por la fama

¿Te suena el nombre de Jayne Mansfield? Fue una actriz de Hollywood de los años cincuenta, un momento en el que toda la maquinaria de la industria buscaba reproducir el fenómeno de Marilyn Monroe, y encontrar nuevas "rubias explosivas". Jayne Mansfield abrazó una fama que le hizo vivir sus mejores momentos, pero también los peores.

La noche temática, con el documental Jayne Mansfield y el sueño de Hollywood, que ya está disponible en RTVE Play, analiza en profundidad la figura de una mujer que quería ser famosa a toda costa pero que, al tiempo, buscaba demostrarle al mundo que era mucho más que un cuerpo "explosivo".

Este documental arranca con la noche en la que todo terminó para la actriz: la madrugada del 29 de junio de 1967, cuando falleció en un accidente de tráfico. Con Jayne Mansfield viajaba su novio en aquel momento, que también falleció, y tres de sus hijos, que lograron sobrevivir. Pero hasta llegar a este punto, la vida de la actriz había tenido etapas de todo tipo y este documental las muestra con esmero; el objetivo es conocer mejor al personaje, y sobre todo, conocer a la mujer que había detrás del personaje.

Ambiciosa, vulnerable y atrapada Vera Jayne Palmer nació en 1933, y con tan solo 17 años se casó con el joven Paul Mansfield y cambió su apellido: pasó a llamarse Jayne Mansfield. A partir de ese momento, con un cuerpo exuberante y teñida de rubio al estilo Marilyn, comenzó a buscar la fama. Tras varios concursos de belleza, papeles pequeños e "inevitables encuentros sexuales", la actriz se fue haciendo un hueco en Hollywood. En su primera película interpretaba a una ninfómana. Sus jefes solo la llamaban para encarnar a la rubia con mucho pecho a la que fotografiaban para el calendario de estudio. En el mejor de los casos, le ofrecían algún diálogo insignificante. 'Jayne Mansfield y el sueño de Hollywood' Jayne Mansfield "sufrió por no ser reconocida en Hollywood por nada más que su figura despampanante", se afirma en el documental. En 1955 se fue a Nueva York y su suerte comenzó a cambiar. Consiguió un papel para interpretar a Rita Marlowe en Will Success Spoil Rock Hunter? en Broadway. Jayne se convirtió en una estrella neoyorquina, la prensa se la rifaba y fue portada de revista en varias ocasiones. En 1957 participó en Honor de Ladrón, donde interpretaba a una chica fácil pero que para toda la crítica fue "la auténtica revelación de la película". La carrera de Jayne Mansfield iba sobre ruedas, aunque nunca tenía suficiente dinero para mantener su ritmo de vida.

Comparada con Marilyn Monroe La industria había invertido mucho dinero para que Jayne Mansfield fuera "la rubia fácil que hace soñar a los hombres", un concepto idéntico al que proponían con Marilyn Monroe. Aunque las malas lenguas la calificaban como "una Marilyn Monroe exagerada", ella intentaba construirse a sí misma y salir del encasillamiento de rubia explosiva. Era sonriente, alegre y no consumía drogas. En 1957, ya convertida en una estrella de Hollywood, viajó a Europa y encandiló al viejo continente. Allí declaró: "Me gustaría ser considerada una actriz, una actriz con alma, no una silueta". Jayne Mansfield se consideraba una intelectual, por eso quería actuar en obras como Un tranvía llamado deseo. Una idea parecida a lo que había hecho Marilyn Monroe, que acababa de marcharse de Hollywood para meterse otro tipo de papeles. Cuando los periódicos la caricaturizaban, hipersexualizándola y haciendo comentarios desagradables, Jayne replicaba diciendo que con que su nombre estuviera bien escrito, lo demás no importaba. En 1957, la actriz logró su premio más significativo, el Globo de Oro.