¡'Aquí la Tierra' celebra sus 12 años de emisión por todo lo alto!

Hace 12 años, un 27 de mayo de 2014, se estrenaba un nuevo programa en Televisión Española, Aquí la Tierra. Nadie imaginaba que doce años después, sería uno de los programas más estables de la parrilla de televisión, líder de su franja y con una media de 12% de share semanal. En resumen, nadie imaginaba que iba a ser el éxito en el que se ha convertido. Y, por eso, el programa ha querido celebrarlo por todo lo alto.

Una tarta muy especial Oriol Balaguer se ha reunido con Mar Villalobos para hacer una tarta muy especial para este doce aniversario. Un dulce con las fresas y frambuesas como protagonistas. Una receta sencilla, pero sabrosa, que puede conquistar cualquier paladar y que puede sobrevivir a todas las manos, incluso las más torpes. Aquí la Tierra Así se hace la tarta del doce aniversario de 'Aquí la Tierra' Ver ahora

Homenaje a su primer reportaje Uno de los protagonistas de este programa ha sido el atún rojo de almadraba. Ha sido Juan Pablo Carpintero el encargado de revivir este momento en Barbate, Cádiz. Allí ha recorrido todos los pasos de nuevo para enseñarnos cómo se consigue este manjar, su proceso de venta y, por último, pero no menos importante, su cocinado. 🐟 Han pasado 12 maravillosos años desde estas imágenes, pero nos acordamos de ellas como si fuera ayer porque pertenecen a nuestro primer reportaje, nuestra primera almadraba. ¡Una experiencia que cada año nos hace poner rumbo a Cádiz para aprender más sobre ello! #AquílaTierrapic.twitter.com/B3d2DMx9qU — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) May 27, 2026

Un repaso de estos 12 años Jacob Petrus ha recordado quién fue su primer invitado al programa aquel día, un Imanol Arias protagonista de Cuéntame cómo pasó que se mostró encantado de estar en la primera emisión del programa. Pero no solo eso, también se han repasado los grandes momentos de los reporteros en estos años: miedo por los animales, tropiezos y caídas de lo más graciosas y mucho más. Aquí la Tierra Aquí la Tierra - 27/05/14 rtve play