¡'Aquí la Tierra' celebra sus 12 años de emisión por todo lo alto!
- Repasamos los mejores momentos de estos 12 años
- Aprende a hacer la tarta de celebración del programa
Hace 12 años, un 27 de mayo de 2014, se estrenaba un nuevo programa en Televisión Española, Aquí la Tierra. Nadie imaginaba que doce años después, sería uno de los programas más estables de la parrilla de televisión, líder de su franja y con una media de 12% de share semanal. En resumen, nadie imaginaba que iba a ser el éxito en el que se ha convertido. Y, por eso, el programa ha querido celebrarlo por todo lo alto.
Una tarta muy especial
Oriol Balaguer se ha reunido con Mar Villalobos para hacer una tarta muy especial para este doce aniversario. Un dulce con las fresas y frambuesas como protagonistas. Una receta sencilla, pero sabrosa, que puede conquistar cualquier paladar y que puede sobrevivir a todas las manos, incluso las más torpes.
Homenaje a su primer reportaje
Uno de los protagonistas de este programa ha sido el atún rojo de almadraba. Ha sido Juan Pablo Carpintero el encargado de revivir este momento en Barbate, Cádiz. Allí ha recorrido todos los pasos de nuevo para enseñarnos cómo se consigue este manjar, su proceso de venta y, por último, pero no menos importante, su cocinado.
🐟 Han pasado 12 maravillosos años desde estas imágenes, pero nos acordamos de ellas como si fuera ayer porque pertenecen a nuestro primer reportaje, nuestra primera almadraba. ¡Una experiencia que cada año nos hace poner rumbo a Cádiz para aprender más sobre ello! #AquílaTierrapic.twitter.com/B3d2DMx9qU— Aquí la Tierra (@aquilatierratve) May 27, 2026
Un repaso de estos 12 años
Jacob Petrus ha recordado quién fue su primer invitado al programa aquel día, un Imanol Arias protagonista de Cuéntame cómo pasó que se mostró encantado de estar en la primera emisión del programa. Pero no solo eso, también se han repasado los grandes momentos de los reporteros en estos años: miedo por los animales, tropiezos y caídas de lo más graciosas y mucho más.
A por muchos más
A lo largo de estos 12 años, el programa se ha ganado el cariño del público contando de manera amable y didáctica cómo el clima afecta a nuestras vidas y cómo es el trabajo del sector primario, dando protagonismo a la agricultura, la ganadería, la pesca, la hostelería, la gastronomía, las fiestas populares, tradiciones y oficios artesanales.
En la actualidad, la edición de lunes a viernes ha mejorado sus datos de audiencia en la temporada 2025-2026 en un 1,5% de cuota y 344.000 espectadores, y ha conseguido su mejor registro mensual histórico en febrero con un 13,9%. En este curso acumula más de 31,1 millones de espectadores únicos, con una cobertura del 65,6% de la población. Mantiene la segunda posición en su franja de emisión, pero reduciendo distancia respecto a la primera opción. Todo apunta a que serán muchos más los éxitos que este programa puede acumular, ¡y nosotros estaremos ahí para verlo!