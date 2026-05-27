¡'Aquí la Tierra' celebra sus 12 años de emisión por todo lo alto!

  • Repasamos los mejores momentos de estos 12 años
  • Aprende a hacer la tarta de celebración del programa
Los mejores momentos de estos 12 años de 'Aquí la Tierra'Ver ahora
Los mejores momentos de estos 12 años de 'Aquí la Tierra'
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

Hace 12 años, un 27 de mayo de 2014, se estrenaba un nuevo programa en Televisión Española, Aquí la Tierra. Nadie imaginaba que doce años después, sería uno de los programas más estables de la parrilla de televisión, líder de su franja y con una media de 12% de share semanal. En resumen, nadie imaginaba que iba a ser el éxito en el que se ha convertido. Y, por eso, el programa ha querido celebrarlo por todo lo alto.

Una tarta muy especial

Oriol Balaguer se ha reunido con Mar Villalobos para hacer una tarta muy especial para este doce aniversario. Un dulce con las fresas y frambuesas como protagonistas. Una receta sencilla, pero sabrosa, que puede conquistar cualquier paladar y que puede sobrevivir a todas las manos, incluso las más torpes.

Aquí la TierraAsí se hace la tarta del doce aniversario de 'Aquí la Tierra'

Así se hace la tarta del doce aniversario de 'Aquí la Tierra'Ver ahora

Homenaje a su primer reportaje

Uno de los protagonistas de este programa ha sido el atún rojo de almadraba. Ha sido Juan Pablo Carpintero el encargado de revivir este momento en Barbate, Cádiz. Allí ha recorrido todos los pasos de nuevo para enseñarnos cómo se consigue este manjar, su proceso de venta y, por último, pero no menos importante, su cocinado.

Un repaso de estos 12 años

Jacob Petrus ha recordado quién fue su primer invitado al programa aquel día, un Imanol Arias protagonista de Cuéntame cómo pasó que se mostró encantado de estar en la primera emisión del programa. Pero no solo eso, también se han repasado los grandes momentos de los reporteros en estos años: miedo por los animales, tropiezos y caídas de lo más graciosas y mucho más.

Aquí la TierraAquí la Tierra - 27/05/14

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A por muchos más

A lo largo de estos 12 años, el programa se ha ganado el cariño del público contando de manera amable y didáctica cómo el clima afecta a nuestras vidas y cómo es el trabajo del sector primario, dando protagonismo a la agricultura, la ganadería, la pesca, la hostelería, la gastronomía, las fiestas populares, tradiciones y oficios artesanales.

En la actualidad, la edición de lunes a viernes ha mejorado sus datos de audiencia en la temporada 2025-2026 en un 1,5% de cuota y 344.000 espectadores, y ha conseguido su mejor registro mensual histórico en febrero con un 13,9%. En este curso acumula más de 31,1 millones de espectadores únicos, con una cobertura del 65,6% de la población. Mantiene la segunda posición en su franja de emisión, pero reduciendo distancia respecto a la primera opción. Todo apunta a que serán muchos más los éxitos que este programa puede acumular, ¡y nosotros estaremos ahí para verlo!