¿España es racista?: los ciudadanos deciden en ‘El juicio’

El juicio, el "court show" televisivo presentado por José Luis Sastre, abre las puertas de su sala de vistas para dirimir si España es un país racista donde persiste la discriminación o si, por el contrario, somos mayoritariamente un país tolerante y acogedor. El programa, que se emite este miércoles en La 2 a las 22.30 h, escucha a siete testigos que tratan de decantar la opinión del jurado popular.

Las encuestas de opinión europeas e internacionales apuntan que España es uno de los cinco países más tolerantes con la inmigración, y donde el mestizaje y el intercambio multicultural no suponen ningún problema para la práctica mayoría de la población. Pero los hechos muestran justo lo contrario: los discursos xenófobos se han disparado en las redes, también lo hacen los delitos de odio contra las personas de diferentes etnias y procedencias, mientras que en los campos de fútbol los insultos racistas están a la orden del día.

Montserrat Nebrera y su ayudante Guillem Andrés en 'El juicio' de La 2.JOSEP ECHABURUJOSEP ECHABURU

¿Los españoles tienen odio interiorizado contra las personas con color de piel o procedencia diversa? Varios organismos internacionales llevan años alertando de la segregación escolar que existe en nuestro país y que lastra el rendimiento académico. ¿La discriminación se mide en función de la renta o es que formamos guetos para evitar convivir con los inmigrantes? ¿Las leyes de nuestro país les ponen la alfombra roja o les obligan a malvivir? Estas y otras preguntas son las que se plantean este miércoles en la sala de vistas de El juicio, en un debate candente en el que el jurado deberá aislarse del ruido mediático para emitir su veredicto.

Fútbol, cine y escuelas El periodista José Luis Sastre analiza la realidad en el fútbol de la mano de Víctor Esquinas Torres, exárbitro de Primera División. Él fue quien, en 2006, estuvo a punto de suspender el partido donde el jugador Samuel Eto'o sufrió los cánticos racistas de la grada rival. Sastre también se adentra en la realidad de las aulas con Consuelo Álvarez, veterana maestra de uno de los colegios públicos con mayores índices de segregación escolar de Madrid. A su vez, entrevista al cantante Antonio Carmona, que ha vivido en sus carnes el racismo y el clasismo al proceder de una familia gitana. Ana Pardo de Vera interroga al actor Malcolm Treviño-Sitté en el plató de 'El juicio'.JOSEP ECHABURUJOSEP ECHABURU En la sala de El juicio, Ana Pardo de Vera trata de convencer al jurado con el testimonio del actor Malcolm Treviño-Sitté, el primer protagonista de una serie de ficción española (Detective Touré) con la tez negra. ¿El cine español es tolerante o es un espejo racista de nuestra sociedad? La jurista Montserrat Nebrera contraataca con la versión de Athenea Pérez Nsué, que logró ser la primera representante española de piel negra en el certamen de belleza Miss Universo.