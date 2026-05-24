Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 25 al 31 de mayo

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 25 al domingo 31 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. Además, esta semana puedes volver a disfrutar del estreno de Lo que pasó, pasó, un programa que recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española, y reflexiona y analiza a las personas famosas de hace décadas, y a las de la actualidad. ¡No te lo pierdas!

Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.

No te olvides de que en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder? El recreo El Recreo - Qué es el test del cubo y cómo describe tu personalidad Rosa Bleda somete al equipo de 'El Recreo' al imprevisible "juego del cubo", un revelador test psicológico que sacará a la luz los trapos sucios, miedos y egos ocultos de la mesa. ¡Dale al p ... Ver ahora Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo,Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. La retaguardia En Play - La Retaguardia - 21/05/2026 La semana se acaba y el cuerpo lo sabe. Aunque hoy llega nuevamente la versión mas esperada de La Retaguardia, la 'tardeo edition', Inés Hernand quiere recordar a los activistas que protagon ... rtve play

Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:45 horas) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.

LUNES 25 DE MAYO

Lo que pasó, pasó Primer capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas.

Rebobinando El programa tiene invitados recurrentes, amigos del presentador, de David Sainz, perfiles creativos y conocidos del ámbito audiovisual y cultural. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos recuperando las películas y series que marcaron sus vidas. En definitiva, la propuesta audiovisual busca acompañar esa idea con un tono cercano y reconocible, invitando al espectador a mirar atrás y reencontrarse con sus propias películas y su propia juventud con precisión los marcos del debate, que interviene desde la redacción y fuera del plató. Rebobinando Rebobinando - Programa 6 - Pelis de animación Los dibujitos animados que nos hicieron soñar y madurar sin darnos cuenta. Un viaje a las pelis que nos llevan a la infancia. rtve play

Mi persona favorita Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 9 - Ricardo Moya El cómico y músico Ricardo Moya, es la persona favorita de Dani y Arturo en este capítulo. ¿Qué reflexiones... y cláusulas se plantean ante una peli? rtve play

Cosas de Palacio Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 10 - Examen de historia Loren Mairena, Rafa Álamos, Manuel Regueiro y José M. Blanco demuestran lo que saben de las épocas de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. rtve play

MARTES 26 DE MAYO

Menudo cuadro David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play ¡Menudo Cuadro! - Episodio 12 - Valeria Ros, sobrevivir al “hate” Hay una persona que lo hace todo en En Play, ella es Valeria. Copresentadora de El recreo, colaboradora de varios programas... tenía que sentarse a charlar con los Davides y Carlota rtve play

Teleplanistas Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 3 - Paloma Zafrilla y Jacob Petrus Teleplanistas vuelve una semana más con Javi Hoyos, esta vez acompañado por Masi Rodríguez. rtve play

Está el horno para bollos Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcastEstá el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 3 - Hanna Grande Plum, Keila Lozano y María Barrier ¿Existe suficiente ocio dirigido a lesbianas y bisexuales? En el tercer episodio de ‘Está el horno para bollos’, Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral entrevistan a Hanna Grande Plum, crea ... rtve play

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

Ubícate Humor y actualidad de la mano de Emilio Doménech 'Nanísimo', Mar Manrique y Marina Enrich. Un espacio de periodismo y entretenimiento que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales. Les acompañan expertos, personalidades del mundo de la cultura y un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y la conversación en redes sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ utiliza la comedia como válvula de escape y remedio antimareo. Ubícate Ubícate - Programa 4 - China o EE.UU.: ¿Quién es mejor aliado? En este programa de Ubícate, Emilio Doménech ‘Nanísimo’, Mar Manrique y Marina Enrich analizan el nuevo equilibrio mundial tras las recientes visitas de Trump, Sánchez y Putin a China. rtve play

Influ-realismo mágico Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 12 - Nadie va a la cárcel por repetir ropa, con Gema Gómez Hoy viene una invitada que básicamente ha decidido hacer algo súper loco, que es pensar antes de comprar, y ha escrito un libro que se llama Shopping Detox para animarnos a hacer lo propio, ... rtve play

Héctor de comer El humorista y presentador Héctor de Miguel (antes conocido como Quequé) se lanza a la aventura de los programas de cocina, una faceta en la que jamás te lo hubieras imaginado. Cada semana cocinará una receta de nuestra extensa gastronomía con un invitado que le hará a las veces de pinche. Héctor de comer Héctor de comer - Temporada 2 - Episodio 5 - Valeria Ros y el penne italiano ¿Sabías que Héctor es el padrino de la hija de Valeria Ros? ¿Qué tiene que decir Valeria de su paso por MasterChef? rtve play

Podcast, el podcast Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - El más reivindicativo Dice Miguel Campos que, últimamente, está notando aires más reivindicativos en la comedia y no tanto chiste. En Podcast, el podcast, lo cierto es que, a veces, son reivindicativos y, a veces ... rtve play

JUEVES 28 DE MAYO

Poco me parece Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Programa 6 - Zapatero, ¿Tú también? Una semana más, Marina Lobo, Fernando Moraño y Jose Cabrera te traen las noticias de verdad, las que no verás en los medios. rtve play

Las del Cadillac Las chicas del Cadillac es un road trip sonoro, un viaje guiado por dos melómanas que conducen a 200km/h por viejas carreteras secundarias. En la parte trasera, nuestros invitados tienen 50 minutos para salvarse eligiendo las canciones de su vida. ¿Qué escucharías si este fuese tu último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó aquella primera vez? Un secuestro sobre cuatro ruedas que hará girar los discos hasta que la música nos salve. Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Inés Hernand, melómana y metalera Estas son las canciones de su vida, su lado más melómano y un viaje trazado con la música que se convirtió en refugio. rtve play

Invasores Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 3 - ¿Son locas las fiestas de España? Mafer Virtual Diva (Ecuador) y Joseph Ewonde (Nigeria) comparan las fiestas de España con las de sus países de origen junto a Alex Ayres y Jiajun Yin rtve play