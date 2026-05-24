Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 25 al 31 de mayo
- Disfruta del capítulo de estreno de Lo que pasó, pasó, con Núria Marín
- Todas las películas, series, y programas gratis en streaming en RTVE Play
Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 25 al domingo 31 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. Además, esta semana puedes volver a disfrutar del estreno de Lo que pasó, pasó, un programa que recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española, y reflexiona y analiza a las personas famosas de hace décadas, y a las de la actualidad. ¡No te lo pierdas!
Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.
No te olvides de que en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.
En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas)
En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder?
Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo,Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:45 horas)
Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.
LUNES 25 DE MAYO
Lo que pasó, pasó
Primer capítulo de Lo que pasó, pasó, un espacio que presenta Núria Marín y en el que se dan cita algunas de las colaboradoras más diversas y variopintas del panorama televisivo como Chelo García Cortés,' Soy una pringada' o Samantha Hudson. Aquí, entre risas y mucha guasa, hablan y reflexionan sobre la gente famosa de nuestro tiempo, y también sobre los famosos de hace décadas.
Rebobinando
El programa tiene invitados recurrentes, amigos del presentador, de David Sainz, perfiles creativos y conocidos del ámbito audiovisual y cultural. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos recuperando las películas y series que marcaron sus vidas. En definitiva, la propuesta audiovisual busca acompañar esa idea con un tono cercano y reconocible, invitando al espectador a mirar atrás y reencontrarse con sus propias películas y su propia juventud con precisión los marcos del debate, que interviene desde la redacción y fuera del plató.
Mi persona favorita
Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo.
Cosas de Palacio
Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales…
MARTES 26 DE MAYO
Menudo cuadro
David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo.
Teleplanistas
Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'.
Está el horno para bollos
Llega aPlayz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcastEstá el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz.
¿Existe suficiente ocio dirigido a lesbianas y bisexuales? En el tercer episodio de ‘Está el horno para bollos’, Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral entrevistan a Hanna Grande Plum, crea...
MIÉRCOLES 27 DE MAYO
Ubícate
Humor y actualidad de la mano de Emilio Doménech 'Nanísimo', Mar Manrique y Marina Enrich. Un espacio de periodismo y entretenimiento que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales.
Les acompañan expertos, personalidades del mundo de la cultura y un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y la conversación en redes sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ utiliza la comedia como válvula de escape y remedio antimareo.
Influ-realismo mágico
Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing.
Hoy viene una invitada que básicamente ha decidido hacer algo súper loco, que es pensar antes de comprar, y ha escrito un libro que se llama Shopping Detox para animarnos a hacer lo propio, ...
Héctor de comer
El humorista y presentador Héctor de Miguel (antes conocido como Quequé) se lanza a la aventura de los programas de cocina, una faceta en la que jamás te lo hubieras imaginado. Cada semana cocinará una receta de nuestra extensa gastronomía con un invitado que le hará a las veces de pinche.
Podcast, el podcast
Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada.
JUEVES 28 DE MAYO
Poco me parece
Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente.
Las del Cadillac
Las chicas del Cadillac es un road trip sonoro, un viaje guiado por dos melómanas que conducen a 200km/h por viejas carreteras secundarias. En la parte trasera, nuestros invitados tienen 50 minutos para salvarse eligiendo las canciones de su vida. ¿Qué escucharías si este fuese tu último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó aquella primera vez? Un secuestro sobre cuatro ruedas que hará girar los discos hasta que la música nos salve.
Invasores
Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad.
La Semana
Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto.
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. Esta semana estrenamos RTVE Feria del Libro para que disfrutes de los mejores títulos de uno de los eventos literarios por excelencia. Además, la plataforma cuenta con un canal específico de En Play, para ofrecerte los contenidos más frescos y actuales en el momento en el que los necesites: RTVE En Play. Te proponemos otros canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa.