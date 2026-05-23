Una metedura de pata y un misterio en 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza

Los lectores más fieles del escritor barcelonés Eduardo Mendoza celebran el regreso de su personaje más icónico: el detective sin nombre. En once años de altibajos y otras vicisitudes, este profesional de estilo sui generis ha aparecido en El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, La aventura del tocador de señoras, El enredo de la bolsa y la vida y El secreto de la modelo extraviada. En este nuevo libro se ve envuelto una vez más en un caso que comienza como un incidente menor y acaba revelando una intrincada red de suplantaciones, engaños y chapuzas criminales. La intriga del funeral inconveniente (Seix Barral) supone el reencuentro con el investigador más divertido de la literatura española contemporánea.

Lejos del arquetipo del detective clásico de novela negra (culto, cínico, atormentado), el personaje de Mendoza es marginal y buscavidas. Posee una lógica interna aplastante, pero basada en premisas absurdas. Sus conclusiones y métodos a menudo rozan el delirio; es capaz de trazar planes complejos basados en malentendidos, y sorprendentemente, la carambola de la realidad suele darle la razón. Adicto a los refrescos de cola y los bocadillos, su moralidad es elástica y pragmática; no duda en mentir, disfrazarse, robar o halagar si eso le evita un problema con la autoridad. Su pomposidad verbal y vanidad cómica (se considera a sí mismo un estratega brillante) lo convierte en un personaje literario carismático.

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