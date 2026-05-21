¡'Bluey' vive su episodio más esperado! Así podrás disfrutarlo en Clan y RTVE Play

Bluey estrena este sábado uno de los capítulos más esperados de toda su historia. El cartel se emitirá el sábado 23 de mayo a partir de las 18:00 horas en Clan y RTVE Play y se podrá disfrutar el domingo 24 de mayo a partir de las 10:30 horas. Se trata del capítulo más largo y emocionante de los emitidos de la famosa serie infantil hasta la fecha, que marca un antes y un después para la familia Heeler.

El cartel completa la trilogía de episodios especiales de esta tercera temporada de Bluey, junto con Cero fantasmas y ¡Sorpresa!, y nos presenta a la familia Heeler ante un cambio radical en sus vidas: el nuevo trabajo de Bandit obligará a la familia a vender su casa y mudarse a una nueva ciudad. La noticia llena de tristeza a Bluey que, decidida a evitar el proceso, quita el cartel de “Se vende” del jardín.

La posible mudanza de la familia Heeler se entrecruza con la segunda trama del episodio, centrada en las dudas de Frisky poco antes de su boda con el tío Rad, una historia que habla de emociones y dificultades también en las relaciones de pareja.

Con el característico humor y la sensibilidad de la serie, se abordan narrativamente temas como la incertidumbre, el miedo al cambio, la importancia de la familia y la confianza en el futuro. Todo, con un desenlace que transmite a los pequeños un aprendizaje positivo: a pesar de las dificultades de algunas situaciones, las cosas terminan ocurriendo como debe ser. “Todo saldrá como tiene que salir, Bluey”, le dice su madre.

Bluey estrena 'El cartel', el capítulo más esperado de la tercera temporada