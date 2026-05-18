Clan estrena el episodio especial de Bluey ‘El cartel’ con actividades para seguir jugando en familia

La serie infantil Bluey continúa divirtiendo a los más pequeños en Clan y esta semana lo hace con el estreno de uno de sus episodios más emocionantes y esperados. El sábado 23 de mayo a las 18:00 horas, el canal estrenará El cartel, un capítulo especial que también estará disponible en la web y las aplicaciones de Clan, acompañado de actividades descargables para continuar la diversión después de verlo.

En este episodio, la familia Heeler se enfrenta a una situación inesperada: la posible venta de su casa y una mudanza a otra ciudad debido al nuevo trabajo de Bandit. La noticia provoca tristeza e incertidumbre en Bluey y Bingo, que ven cómo podría cambiar por completo su vida familiar y sus rutinas.

Una mudanza que lo cambia todo

Decidida a evitar la mudanza, Bluey intenta quitar del jardín el cartel de “Se vende” con la esperanza de detener el proceso. Mientras tanto, el episodio desarrolla una segunda trama centrada en la boda de Frisky y el tío Rad, que atraviesan un momento complicado cuando ella comienza a dudar de algunas decisiones tomadas por Rad, reflejando también las dificultades y emociones que pueden surgir en las relaciones de pareja.

A través de estas historias, El cartel aborda temas como el miedo al cambio, las decisiones difíciles y la importancia del apoyo familiar. Inspirado en una enseñanza de la maestra Calipso, el episodio transmite a los más pequeños un mensaje positivo: que, aunque algunas situaciones resulten difíciles, a veces las cosas terminan ocurriendo como tienen que ocurrir.

Cartel oficial del episodio especial de Bluey titulado 'El cartel'5

El desenlace ofrece un mensaje esperanzador y emotivo: finalmente, el padre de Bluey decide no mudarse y toda la familia se reconcilia durante la celebración de la boda, reforzando el valor de permanecer unidos en los momentos importantes.

Juegos y actividades para seguir disfrutando

Además del estreno, Clan pondrá a disposición de los espectadores distintas actividades descargables relacionadas con el episodio. Juegos, fichas y propuestas creativas permitirán que niños y niñas sigan disfrutando del universo de Bluey en casa junto a sus familias.

Con este lanzamiento, Clan continúa apostando por contenidos infantiles de calidad que combinan entretenimiento, aprendizaje y experiencias interactivas para compartir en familia.