Hora y dónde ver hoy en TV gratis la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala

Cuatro equipos y un solo trofeo. La fase final de la XVI Copa del Rey de fútbol sala se disputará este fin de semana del 23 y 24 de mayo en el pabellón Multiusos de Cáceres con cuatro aspirantes de máximo nivel: Barça, Jaén Paraíso Interior, Jimbee Cartagena Costa Cálida y Viña Albali Valdepeñas.

El favorito por historia es el Barça, ya que es el único de los cuatro contendientes en saber lo que es ganar el trofeo y el rey de la competición. En sus vitrinas cuenta con ocho copas. Por su parte, el Jaén Paraíso Interior, subcampeón en cuatro ediciones, intentará alzar un trofeo que se le sigue resistiendo. Por eso, la semifinal que disputarán ambos el sábado huele a final anticipada.

Jimbee Cartagena Costa Cálida, finalista en dos ocasiones (2023 y 2024) y, Viña Albali Valdepeñas, subcampeón de la edición disputada en el año 2022, querrán hacer historia en la competición y conquistar el título por primera vez.

El Barça, favorito Pero todas las miradas están puestas en el Barça, que llega con el cartel de favorito. Tras cerrar la fase regular de Liga como primero, la última jornada sirvió para que su entrenador Javi Rodríguez pudiera hacer rotaciones y dar descanso a jugadores importantes. En los cuartos de los play off por el título le tocará medirse contra el Viña Albali Valdepeñas. Sin embargo, la semifinal le ha emparejado con el Jaén Paraíso Interior, que se ha hecho un hueco en los últimos años entre los grandes del fútbol sala en España. Sus enfrentamientos previos se saldaron en Liga con victoria azulgrana en el Palau por 4-0 y empate a tres en el Olivo Arena. Pero los andaluces se llevaron el título de la Copa de España en los penaltis. El Jaén Paraíso Interior se presenta en la Copa del Rey con mucha energía tras sellar su pase a los play off tras vencer in extremis al Industrias Santa Coloma. Tras quedar subcampeón del torneo en cuatro ediciones, este año quiere dar el paso definitivo para alzarse con el título y coronarse como el campeón de copas de esta temporada. La otra semifinal la disputarán otro dos grandes aspirantes: Jimbee Cartagena Costa Cálida y Viña Albali Valdepeñas. Los murcianos llegan a Cáceres tras ganar en la última jornada al Ribera Navarra, que ya estaba descendido, y después del sabor agridulce que le dejó la Final Four de la Champions. Cayó en semifinales pero terminó ganando el partido por el tercer puesto. Pero la lesión de Chemi, su meta titular, fue un duro golpe y la principal incertidumbre de cara al duelo contra el equipo manchego. El último participante es el Viña Albali Valdepeñas, que perdió en la última jornada de liga ante Palma Futsal pero terminó sellando su pase al play off, donde se medirá con el Barça. Subcampeón en 2022, buscará superar al Cartagena en un duelo muy igualado y plantarse en la final del domingo para soñar a lo grande.