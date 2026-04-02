El inicio de Time, de Pink Floyd, es uno de los pasajes más conocidos del rock. Campanadas, tictacs y relojes antiguos componen una atmósfera mágica para una introducción de más de dos minutos, que en versiones posteriores fue reducida a apenas 30 segundos de duración.

Este tema forma parte del álbum The Dark Side of the Moon (1973), y en él, Roger Waters plasma su frustración por haber pasado años esperando a que su vida empezase en serio y advierte del peligro de malgastar los días.

Educando emociones Educando Emociones - T4 - E3. El tiempo; Presente rne audio

Para que no nos suceda igual, este capítulo de Educando Emociones se propone reflexionar sobre el paso del tiempo y subrayar la importancia de vivir el momento presente. Los seres humanos, de media, pasamos el 47% de nuestra vida pensando en cosas que no están sucediendo. O nos dedicamos a recordar el pasado, o saltamos al futuro y vivimos en la anticipación.

Educando Emociones- Tiempo Presente

Como tiempo y mente son interdependientes, debemos aprender a estar en el presente que, en esencia, es lo único que existe. Junto a sus colaboradores habituales, Yolanda Flecha nos anima en su particular diario a seguir el ejemplo de los niños, que viven en la sorpresa y el presente infinitos.

Por eso los días de infancia son tan largos y plenos de recuerdos, porque todo está por descubrir. La buena noticia es que la vida adulta también puede llenarse de novedades.

El truco del despertador La clave radica en ocupar nuestra mente en el aquí y el ahora. Para lograrlo, un truco puede ser ponernos alarmas. ¿Y si empezamos con siete despertadores a lo largo del día? De este modo, nos obligaremos a parar, respirar y hacernos conscientes de que somos en el momento presente. Porque el tiempo es como la vida. De nosotros depende su aprovechamiento y buen uso. En nuestra mano está no terminarla corriendo tras un sol que ya se esconde.