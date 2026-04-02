¿Harta de perder el tiempo? Escucha "Time" y haz caso a Pink Floyd
- ¿Sientes que la vida se pasa sin darte cuenta?
- En este episodio, intentaremos tomar consciencia del tiempo presente, para vivirlo con plenitud
El inicio de Time, de Pink Floyd, es uno de los pasajes más conocidos del rock. Campanadas, tictacs y relojes antiguos componen una atmósfera mágica para una introducción de más de dos minutos, que en versiones posteriores fue reducida a apenas 30 segundos de duración.
Este tema forma parte del álbum The Dark Side of the Moon (1973), y en él, Roger Waters plasma su frustración por haber pasado años esperando a que su vida empezase en serio y advierte del peligro de malgastar los días.
Para que no nos suceda igual, este capítulo de Educando Emociones se propone reflexionar sobre el paso del tiempo y subrayar la importancia de vivir el momento presente. Los seres humanos, de media, pasamos el 47% de nuestra vida pensando en cosas que no están sucediendo. O nos dedicamos a recordar el pasado, o saltamos al futuro y vivimos en la anticipación.
Como tiempo y mente son interdependientes, debemos aprender a estar en el presente que, en esencia, es lo único que existe. Junto a sus colaboradores habituales, Yolanda Flecha nos anima en su particular diario a seguir el ejemplo de los niños, que viven en la sorpresa y el presente infinitos.
Por eso los días de infancia son tan largos y plenos de recuerdos, porque todo está por descubrir. La buena noticia es que la vida adulta también puede llenarse de novedades.
El truco del despertador
La clave radica en ocupar nuestra mente en el aquí y el ahora. Para lograrlo, un truco puede ser ponernos alarmas. ¿Y si empezamos con siete despertadores a lo largo del día? De este modo, nos obligaremos a parar, respirar y hacernos conscientes de que somos en el momento presente.
Porque el tiempo es como la vida. De nosotros depende su aprovechamiento y buen uso. En nuestra mano está no terminarla corriendo tras un sol que ya se esconde.
Un diario emocional para hacerse preguntas
Educando emociones es un podcast de RNE Audio escrito y presentado por Yolanda Flecha, quien crea los capítulos a modo de diario íntimo.
Dirigido por Raquel Martín y con la realización y diseño de sonido de Juan Luis Martín, este espacio ayuda a los oyentes a hacerse preguntas. Es un diario con dudas e inquietudes cotidianas para, según su autora, entender lo que “pasa por nuestra cabeza” y “encontrar un lugar en el mundo”. Puedes escuchar todos sus episodios en RNE Audio.