“Iron Man y su Superequipo” llega a Clan con aventuras llenas de acción y tecnología

Clan incorpora a su programación la nueva serie de animación “Iron Man y su Superequipo”, dentro del universo Disney Jr., una producción que combina aventuras, humor y valores educativos protagonizada por uno de los superhéroes más conocidos del universo Marvel. La serie se estrenará el 7 de febrero con emisiones regulares los sábados y domingos a las 09:50 horas, reforzando la oferta de contenidos de acción y entretenimiento para los más pequeños.

"Fotograma de la serie de animación "Iron Man y su Superequipo""

La ficción sigue las nuevas misiones de Tony Stark, el legendario Iron Man, quien decide formar un equipo de jóvenes talentos para enfrentarse a amenazas tecnológicas y peligros globales. A lo largo de los episodios, el grupo deberá resolver situaciones complejas, aprender a trabajar en equipo y utilizar la ciencia y la innovación para proteger al planeta. Cada aventura presenta retos distintos que combinan acción con mensajes sobre la amistad, la cooperación y el uso responsable de la tecnología.

¿Quiénes son nuestros superhéroes?

Entre los protagonistas destaca Tony Stark / Iron Man, brillante inventor, líder del equipo y creador de una avanzada armadura equipada con sofisticados sistemas de defensa y combate. Junto a él trabaja Riri Williams, una joven genio de la ingeniería que desarrolla sus propias mejoras tecnológicas y demuestra un gran ingenio ante cualquier problema. También forma parte del grupo Amadeus Cho, experto en ciencia y estrategia que aporta soluciones inteligentes y análisis rápidos en situaciones de riesgo. El equipo cuenta además con el apoyo de Pepper Potts, encargada de coordinar las operaciones y ofrecer asistencia táctica y organizativa durante las misiones.

"Fotograma de la serie "Iron Man y su Superequipo""

“Iron Man y su Superequipo” presentará episodios autoconclusivos en los que los protagonistas deberán enfrentarse a villanos tecnológicos, experimentos fuera de control y amenazas que pondrán a prueba su ingenio y su capacidad para colaborar. La serie apuesta por un ritmo dinámico y un enfoque didáctico adaptado al público infantil.

A partir del 7 de febrero, los espectadores podrán disfrutar de la serie en Clan y sus plataformas digitales todos los sábados y domingos a las 09:50 horas, en una nueva cita semanal que promete entretenimiento, acción y aprendizaje para toda la familia.