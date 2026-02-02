La estación azul de los niños - Educación emocional con Álex Rovira y una premio Nobel

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- cumple 15 años y te pregunta: ¿cómo te sientes? Continuamos apostando por la educación emocional y lo hacemos con varias lecturas: Hada del trueno, hada del relámpago, de la Nobel de Literatura Han Kang (Ed. Reservoir Books). Conociendo mis emociones, del psicólogo Francisco Villar (Ed. Montena) y El superpoder de ser tú (Ed. Destino); uno de sus autores es Álex Rovira, que se dirige a los más pequeños.

Además, escuchamos los mensajes de nuestros pasajeros sobre quién y en qué situaciones les cuentan cuentos. El Radioduende Preguntón regala un pack lector en nuestro concurso musical.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!