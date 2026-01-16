Nuevos episodios de 'Podcast, el podcast': Laura del Val, Miguel Campos y Jorge Yorja estrenan tercera temporada

Dicen que hay un podcast para cada obsesión imaginable. Y si no existe, alguien lo acaba creando. Pero entre tanto tutorial, charla especializada y voz solemne, hacía falta uno que se preguntara: ¿y si nos reímos un poco de todo esto? De ahí nace Podcast, el podcast: un lugar donde los programas del universo sonoro —reales, exagerados o directamente inventados— se convierten en materia prima para el humor. No hace falta ser oyente experto: basta con tener orejas y ganas de pasarlo bien.

Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast seguirá con Miguel Campos ('La Revuelta') en la dirección de esta locura, junto a Laura del Val y Jorge Yorya y los efectos y músicas de Aaron Aguilera.

Tercera temporada: nuevos episodios disponibles Desde su llegada a RTVE, a finales de 2023, los cómicos Laura del Val y Jorge Yorya, capitaneados por Miguel Campos, han visto crecer su comunidad de "fluchis", consolidándose como el mejor podcast de humor de RNE Audio y RTVE Play. Este 14 de enero estrenan ya la tercera temporada dentro de ambas plataformas, ampliando su universo con nuevos episodios en dos formatos audio (disponibles en RNE Audio) y videopodcast (RTVE Play). El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa. En esta tanda de episodios puede pasar cualquier cosa: viajar al futuro para escuchar las noticias de 2035, subir el volumen en relatos eróticos con pulso de discoteca o asistir a las rupturas sentimentales menos tristes jamás contadas. Todo cabe en este cajón de sastre sonoro donde nada es lo que parece… y justo por eso funciona. ¡Ya disponible un nuevo episodio! Podcast, el podcast Podcast, el podcast | Vino de cum rne audio