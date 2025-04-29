Se estima que hay en torno a un millón de podcast en español según las cifras de las principales plataformas de podcasting. Las herramientas para hacer un podcast ya están al alcance de muchas personas o empresas y de esta manera han nacido multitud de contenidos, desde true crime a documentales sonoros pasando por mensajes corporativos que permiten una comunicación directa de la empresa con sus empleados o con sus clientes. La variedad de intereses y de públicos es tal que podemos encontrar temáticas tan concretas como la copla, la fontanería o la tanatopraxia. Y con todo este universo ¿Cómo no iba a nacer un podcast para burlarse de todos?

Esa es la esencia de Podcast, el podcast, un espacio de humor que nació a finales de 2023 para repasar, parodiar e inventar programas del universo sonoro. Su creador y presentador Miguel Campos (La Revuelta) cuenta que para él era algo necesario: "Siempre quise hacer un podcast de sketches, y eso sumado a la explosión de los podcast... ahí estaba Podcast, el podcast. Y nosotros estamos a favor de que se hagan incluso más podcast. Cada español con su podcast ¿Estás pensando en tener un hijo? Mejor ten un podcast".

Podcast, el podcast Trailer "Podcast, el podcast" Los humoristas Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya anuncian el estreno de 'Podcast, el podcast' en RNE Audio rtve play

El 30 de abril Podcast, el podcast estrena su tercera temporada enRNE Audio. Miguel Campos junto a Laura del Val (colaboradora de Mañana más de RNE) y Jorge Yorya (Movidas minúsculas de Phi Beta Lambda) protagonizan decenas de sketches ambientados con la música y efectos de Aaron Aguilera. Además, darán continuidad a algunos personajes del pasado, aunque como dice Laura del Val, este un podcast impredecible: "Puede que algunos vuelvan o puede que no... Pero Harper Mcmacdonald, Traster Máster, scoopity Mcchetos, Foca… Si no sabes de quién estamos hablando, entonces sí, es necesario que vuelvan, por RNE Audio, pero sobre todo por España".

Tras más de 40 capítulos el cambio a RNE Audio traerá nuevos sketches, parodias y falsas promociones "sin consentimiento". Jorge Yorya explica que ahora tendrán más herramientas para hacer humor "a costa" de su nueva casa: "Tenemos la capacidad para reírnos de más cosas. Y también, por supuesto, de productos de la casa de RNE pero siempre con cariño. Cómo solo un amigo se ríe de ti".