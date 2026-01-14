Una lectura de nalgas, la historia detrás del nombre artístico del cómico Jorge Yorya

Sin miedo a parecer unos "magufos" de tres al cuarto, Miguel, Laura y Jorge han arrancado el año y la nueva temporada de Podcast, el podcast confesado sus momentos de trapicheo pseudocientífico, numerología, lecturas de runas o registros akáshicos. Lo que nadie esperaba es que de las constelaciones familiares y los cuencos tibetanos que había hecho Laura del Val, terminasen por habla y descubrirse que a Jorge Yorya le hicieron un mapeo anal para predecir su futuro.

Una sorprendente propuesta que le hizo la gran Benita Maestro Joao. “Te bajas los pantalones y te observa las nalgas”, confiesa el humorista ante el asombro y el cachondeo de sus compañeros. Bueno, más que las nalgas, en la zona en la que la nalga se dobla con la pierna. De hecho, el nombre artístico de Jorge surgió en este momento porque, como explica en este episodio el cómico, “a esa doblez se le llama yoryas”. La anécdota sirvió para que se ponga sobre la mesa la posibilidad de que Benita Maestro Joao se pase por el podcast algún día. ¿Qué le predijo? Ya puedes escuchar el nuevo episodio en RNE Audio y RTVE Play.

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Podcast, el podcast se va de gira: primeras fechas El arranque de la tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE también ha llegado con algunas novedades. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del programa en sus estudios en Madrid. Ahora, Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya se van de gira y han anunciado las primeras fechas y ciudades. El primer destino será Valencia, allí actuarán en La Rambleta el 22 de febrero. Ya en Abril, podrás ir a verlos a Barcelona el día 10 en Aquitània Teatre.