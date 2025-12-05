'Supernatural' o cómo confrontar los límites entre la ciencia y la magia en una misma familia

La vida de Mathurin Malby se ve alterada cuando recibe una comunicación que le lleva de vuelta, directamente, a su infancia. Él es médico, racional, escéptico y con un enfoque de la vida completamente científico, basado en la investigación. Su padre, André Malby, era todo lo contrario: un chamán al que muchos atribuían poderes sobrenaturales.

La actriz catalana Anna Alarcón se pone en contacto con Mathurin. Lo cita en un lugar muy concreto de Cataluña para hablar de su padre. Cuando era pequeña, Anna sufrió una enfermedad y el chamán la ayudó desde la distancia. Logró salir del hospital y de una situación que, según su propio relato, la habría llevado a la muerte. La actriz tiene una fe ciega en el ya fallecido André Malby y busca encontrar sentido a todo lo que vivió a través del contacto con su hijo.

Confrontación entre ciencia y magia En este documental dirigido por Ventura Durall se muestran imágenes del propio André Malby participando en entrevistas de televisión y hablando sobre su faceta como chamán. También se ponen sobre la mesa sus infidelidades y su vida familiar, junto a su mujer y su hijo Mathu, que se ha convertido en la antítesis de su padre. Cuando Mathu acepta volver a los lugares más emblemáticos de su infancia, donde se reúne con Anna, el médico encara sus propios traumas y tiene un enfrentamiento directo con la persona que le ha pedido que vuelva. Anna defiende los poderes de curación de André Malby, y se lo intenta explicar y demostrar a Mathu. La confrontación entre ambos se convierte en una exploración de los límites entre la ciencia y la magia. En su viaje, el médico también se reúne con amigos y familiares de su entorno con los que habla e intenta entender la forma de ser de su padre. "Cuando era pequeño tenía en un pedestal a André y a Danielle. Eventualmente, André bajó de ese pedestal y Danielle aún sigue ahí", afirma Mathu, que se emociona al hablar de su madre. "Tuve mucha suerte", reconoce, porque su madre lo protegió de la forma de vivir de su padre. 'Supernatural' Mathu reflexiona sobre el "personaje" que representaba su padre. "El amor de tu padre realmente la destruyó" le dice uno de los amigos de la familia sobre la relación entre André y Danielle. El chamán tuvo numerosas infidelidades mientras estaba casado con la madre de Mathu, algo que el médico no olvida.