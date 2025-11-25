Cómo el "Estrangulador de Holloway" se convirtió en Tony King

Al igual que el resto del país, Cecilia Pantoja siguió muy de cerca todas las informaciones relativas a la desaparición de Sonia Carabantes. Al saltar la noticia de que el crimen estaba conectado con la muerte de RocíoWanninkhof, recordó un detalle clave para la investigación: aquella fatídica noche su entonces marido —TonyKing— llegó a casa, fue directo al baño a ducharse y luego volvió a marcharse sin dejar ropa sucia.

Tras la denuncia, todas las alarmas saltan en la Costa del Sol: Tony King era el "Estrangulador de Holloway". Pero, cómo llegó hasta Málaga y cómo fue posible que las autoridades no tuviesen conocimiento máxime cuando la Interpol lanzó el aviso pertinente. Neus Sala continúa adentrándose en la mente de este asesino necrófilo en el desenlace de los capítulos que Correspondencia criminal ha dedicado a Tony King.

Correspondencia criminal Correspondencia criminal - T2 E7 Tony King (II) rne audio

La Interpol avisó a las autoridades españolas La Policía no descarta que previo al asesinato de Rocío Wanninkhof hayan tenido lugar otras agresiones por parte de Tony King, pero las autoridades lo desconocen. Para el criminólogo forense, Vicente Garrido, tiene una vida más relajada en Málaga, "se expansiona, se relaja, se libera de ser un criminal sexual en Inglaterra, y crea un ambiente más hedonista que le pide desarrollar aquello que le da más placer". Todo esto entronca con las conclusiones a las que llega la perita lingüísta Mireia Hernández tras analizar las cartas que el asesino envió a las madres de sus víctimas. En ellas analiza las estrategias de comunicación tras cada frase escrita por King donde "reconoce que la madre estará pasándolo mal, pero él también porque no va a ver a su hija", poniendo a ambas en el mismo plano.

¿Tuvo cómplices?, la sospecha continúa Alicia Hornos, madre de Rocío Wanninkhof lo tiene claro: King no pudo actuar solo, necesitó de la ayuda de alguien más para acabar con la vida de su hija. También en esta línea trabajó la instrucción del caso, apuntando al que era su mejor amigo en Andalucía: Robert Graham; un hombre que —además— conocía a Hornos del entorno laboral. Pero ella lo tiene claro. Dolores Vázquez sigue estando detrás del crimen aunque nunca se haya encontrado una prueba vinculante. También el propio Tony King trata de incriminar a esta mujer, la víctima colateral de sus crímenes.