Disfruta de un verano científico y para toda la familia con 'Sapiensantes'

El último capítulo de la segunda temporada de 'Sapiensantes' lleva a los niños y niñas hasta Saturno. Es la última parada de este viaje emocionante y científico dirigido por Xaviera Torres pero en el camino se han ido dando respuesta a las preguntas que decenas de niños y niñas han planteado. En esta temporada hemos aprendido cosas tan variadas como el efecto del agua sobre el fuego o el porqué de la 'flamante cola' de los pavos reales. Con ‘Sapiensantes’ los más pequeños (y muchos mayores también) aprenden juntos a pensar, a hacerse preguntas y a cuestionarse las cosas. Este podcast de ciencia surge como un spin off infantil del programa de RNE presentado por Paula Aller, 'Sapiens'. Divertido, ameno y con un ritmo para enganchar a toda la familia, el podcast cuenta además con el diseño de sonido de Juan Luis Martín, lo que convierte el podcast en una experiencia inmersiva y muy divertida.

El gran reto de ‘Sapiensantes’ es estar a la altura de la curiosidad, el ingenio y la capacidad para poner en duda los pensamientos que tienen los niños, en definitiva, de ver las cosas desde distintos puntos de vista. El podcast también anima a entender las cosas desde la experimentación, y para ello Xaviera Torres, curiosa y aventurera científica, se sumerge en todo tipo de realidades aumentadas.

Aunque terminamos la temporada los pequeños 'bichitos' de 'Sapiensantes' continúan haciendo de las suyas. Este agosto puedes escuchar todos los capítulos en Radio 5 Todo Noticias, tras el boletín de las 15.00 (14.00 en Canarias). Pero para que no te pierdas ninguno te dejamos a continuación la colección completa.

¿Cómo se formaron los anillos de Saturno? En el último episodio del podcast de ciencia para niños y niñas de RNE Audio volamos lejos, muy lejos. Xaviera Torres viaja hasta Saturno para descubrir de qué están hechos sus anillos y cómo se formaron. Los 'sapiensantes' pueden estar tranquilos, la nave cumple con todas las medidas de seguridad y este Saturno no va a devorar a los hijos de nadie. Además, habrá tiempo para visitar una feria cósmica y ver una foto muy espacial. No pierdas la oportunidad de disfrutar del último viaje de la temporada. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E10. ¿Cómo se formaron los anillos de Saturno? rne audio

¿Por qué los pulpos tienen 'ventosas'? Ventosas, tres corazones y sangre azul ¿Quién no querría ser amigo de un pulpo? Xaviera nos lo cuenta convertida en 'SuperPulpa' una superheroína de la profundidad de los océanos. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E1. - ¿Por qué los pulpos tienen 'ventosas'? rne audio

¿Por qué el agua apaga el fuego? Ya sabes que no debemos jugar con el fuego, pero para saber por qué el agua lo apaga, en este capítulo nuestra científica Xaviera Torres mantiene una simpática y acalorada conversación con 'el fuego'. ¿El fuego se apaga siempre con agua o hay otras posibilidades? Lo descubrimos en un nuevo 'Sapientantes'. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E2. ¿Por qué el agua apaga el fuego? rne audio

¿Por qué cuando vamos en coche nos entran ganas de vomitar? Si alguna vez te has mareado cuando viajabas en coche o en otro transporte es por un conflicto sensorial, ¿qué ven tus ojos? ¿qué siente tu cuerpo? y ¿qué cree el cerebro? No todos lo mismo, y de ahí el conflicto. ¿Y por qué la persona que conduce no se marea? ¿Qué relación guarda Darwin con el mareo? Xaviera nos explica todo en este divertido episodio. Por cierto, ¿Dónde habrá aparecido el tubito de la pregunta esta vez? Sapiensantes Sapiensantes - T2. E3. ¿Por qué cuando vamos en coche nos entran ganas de vomitar? rne audio

¿Cómo funcionan los rayos X? Los rayos X fueron descubiertos por casualidad por Wilhelm Conrad Röntgen desde su laboratorio en la ciudad alemana de Würzburg hace 130 años. Con este hallazgo cambió la medicina para siempre. Xaviera nos cuenta esta historia y nos explican porqué con una radiografía se ven los huesos y los dientes y no otras partes del cuerpo, eso sí, después de hacer un teatro de sombras protagonizado por el Conde Corazón de Hueso. ¿Y qué tiene esto que ver? ¡Dale al play! Sapiensantes Sapiensates - T2. E4. ¿Cómo funcionan los rayos X? rne audio

¿Por qué los pavos reales tienen la 'cola' así? Tienen su propia edad y son muy presumidos, no es para menos, son los más auténticos entre los suyos. El pavo real tiene un majestuoso plumaje, pero ¿por qué tienen esa 'cola'? En el quinto capítulo de este podcast de ciencia para niños el tubito ha arrojado una pregunta que ni el propio Darwin supo responder de manera sencilla. ¿Serán capaces los sapiensantes de encontrar la explicación a tan regio 'complemento'? ¿Darán con algún pavo real que 'tire del pico' o acabarán 'ahuecando el ala'? En esta ocasión Xaviera tendrá que seleccionar muy bien, el futuro de una especie depende de ello. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E5. ¿Por qué los pavos reales tienen la cola así? rne audio

¿Por qué se crea polvo en los muebles? En este capítulo Xaviera Torres se adentra en una dimensión desconocida, pero que puebla gran parte de los muebles de nuestras casas. Alguna vez te has preguntado ¿Por qué se crea polvo en los muebles? esta cuestión enviada por un 'sapiensante' ha quedado atrapada en un robot aspirador del sexto capítulo de la segunda temporada de este podcast de ciencia para niños. Y aunque el polvo no tenga una composición mágica los 'sapiensantes' van a descubrir que hay mucha más vida de lo que parece una simple mota. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E6. ¿Por qué se crea polvo en los muebles? rne audio

¿Por qué los aviones dejan estelas? En este capítulo Xaviera Torres sube a la cima de una montaña para explicar ¿por qué los aviones dejan una estela en el cielo cuando vuelan? El tubito que contenía la pregunta ha aparecido esta vez dentro del termo que se ha llevado para la dura subida hasta la cima. Y aunque una montaña no es el cielo, desde este lugar se puede contestar muy bien a la pregunta. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E7. ¿Por qué los aviones dejan estelas? rne audio

¿Por qué los cachorros te parecen tan 'monos'? Las cosas tiernas, monas, 'cute'... tienen algo que nos roban el corazón. Los cachorros o los bebés tienen una serie de rasgos físicos que nos provocan reacciones emocionales. En este capítulo del podcast de ciencia para niños y niñas, Xaviera Torres, propone a los 'sapiensantes' que hagan su propio peluche tierno y nos enseña a utilizar el poder de lo 'mono' ¿pero te has planteado alguna vez que el poder lo 'cookie' puede tener un lado oscuro? descubre los misterios de la 'belleza' en este episodio de 'Sapiensantes' en RNE Audio. Sapiensantes Sapiensantes - T2. E8. ¿Por qué los cachorros te parecen tan 'monos'? rne audio