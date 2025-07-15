El 'spin off' del asombroso podcast histórico 'Las tumbas de Gaztambide', perfecto para escuchar este verano
- Lourdes Castro vuelve a sumergirse en un misterio histórico sorprendente en La colección del doctor Velasco
- Cuatro episodios, disponibles gratis en RNE Audio
En el panorama del podcasting español, pocas producciones han conseguido aunar historia, misterio y emoción como lo ha hecho Las tumbas de Gaztambide, una serie documental lanzada por RNE Audio en 2024. Con guion y narración de Lourdes Castro, este original sonoro arranca con un hallazgo tan insólito como inquietante: en 2023, durante la apertura del nicho del compositor Joaquín Gaztambide en Tudela, no aparece su cuerpo, sino el de una mujer con zapatos rojos. Lo que parece el inicio de una historia local acaba revelándose como una densa red de enigmas que atraviesa siglos de historia, archivos olvidados y errores institucionales.
A lo largo de cuatro episodios, el podcast reconstruye no sólo el caso de Gaztambide, sino una parte olvidada del Madrid del siglo XIX: cementerios desaparecidos, traslados de restos, momias embalsamadas y ataúdes de cristal. Es precisamente en el episodio 2, titulado “Hígado”, donde se abre una puerta fascinante hacia un personaje secundario que pronto reclama su propio espacio: Pedro González Velasco, médico, antropólogo y creador del Museo Nacional de Antropología.
La historia de Velasco, que aparece como una figura excéntrica y trágica, despierta tal interés que da lugar a un spin off directo: La colección del doctor Velasco, estrenado en mayo de 2025 por la misma autora y bajo el mismo sello. Este nuevo podcast, también de cuatro episodios, profundiza en la vida de este doctor obsesionado con la anatomía humana, conocido tanto por su rigor científico como por el oscuro mito que lo rodea: haber conservado el cadáver momificado de su propia hija en su domicilio.
De la memoria histórica a los límites entre ciencia, obsesión y locura
Más que una secuela, La colección del doctor Velasco es una pieza complementaria imprescindible que amplía y matiza el universo narrativo abierto por Gaztambide. Si en Las tumbas... asistimos al derrumbe de las certezas sobre la muerte y la memoria histórica, este nuevo podcast histórico y de investigación nos sumergimos en los límites entre ciencia, obsesión y locura. Ambos productos comparten estilo: narración envolvente, documentación rigurosa, excelente diseño sonoro y una habilidad admirable para hacer de la historia una experiencia adictiva.
Este verano, si buscas un podcast que te atrape por completo, la ruta es clara: empieza por “Las tumbas de Gaztambide” y continúa con “La colección del doctor Velasco”. No sólo disfrutarás de dos historias interconectadas, sino que saldrás con una nueva mirada sobre lo que creías saber del pasado. Porque, como demuestra Lourdes Castro, las tumbas no siempre encierran silencio. A veces, cuentan historias que merecen ser escuchadas.
Pero... ¿quién era el Doctor Velasco?
Hay quienes guardan un retrato, una foto o alguna pertenencia para recordar a quienes ya no están y, luego, está el doctor Velasco. Un hombre reconocido como uno de los médicos más prestigiosos del siglo XIX que, sin embargo, pasará a la historia por guardar la momia de su hija en el salón de su casa. Esta es la macabra historia detrás de La colección del doctor Velasco.
Su extraña pasión: diseccionó 8.000 cadáveres
Procedente de una familia humilde, hijo de pastores segovianos, tuvo la suerte de ser acogido en Madrid por una familia de aristócratas que sufragaron sus estudios de Anatomía. Llegó a convertirse en catedrático de operaciones en la Facultad de Medicina de Madrid y doctor en el Hospital Clínico San Carlos, mientras desarrollaba su gran pasión: la conservación de cadáveres para la enseñanza. Se dice que llegó a diseccionar más de 8.000 cuerpos. De su futura colección él mismo describió: "Una sorprendente colección de huesos humanos, [...] deformidades, lesiones anatómicas, [...] una completísima y numerosa reunión de cráneos, entre los que se encuentran varios de criminales, idiotas y monomaniacos".
La leyenda negra y la muerte de su hija Conchita
La gran brecha en su biografía estuvo marcada por la muerte de su hija Conchita. Con tan solo 15 años, su única hija moría a causa de una fiebre tifoidea. Aquello le sumió en una profunda depresión, durante años se culpó por haber sabido curarla. Desesperado e incapaz de asumir los hechos, Velasco pidió permiso para embalsamar personalmente a su hija. Cuentan que en su obsesión, Velasco cubrió las paredes de su casa con retratos de Conchita.
Once años después, en 1875, Alfonso XII inauguraba el Museo Anatómico de Velasco y, en su delirio obsesivo, quiso exponer allí el cuerpo momificado de su hija. La ruina económica y emocional marcaron los últimos años de vida del doctor: sumido en el recuerdo de la pérdida de su hija y aquejado de una grave enfermedad pulmonar, fallecía el día 21 de octubre de 1882. "El cuerpo permaneció expuesto en el salón grande del museo durante los dos días siguientes; al final, ¡el propio doctor formó parte de la exposición!", escribió su biógrafo.
A pesar de que su deseo era que sus restos mortales descansaran, junto a los de su mujer e hija, en el propio museo, años después su viuda, Engracia Pérez, que nunca aprobó la conducta de Velasco, decidió el traslado del cuerpo de Conchita de nuevo al panteón familiar de la Sacramental de San Isidro, donde actualmente descansan padre, madre e hija.