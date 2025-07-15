El 'spin off' del asombroso podcast histórico 'Las tumbas de Gaztambide', perfecto para escuchar este verano

En el panorama del podcasting español, pocas producciones han conseguido aunar historia, misterio y emoción como lo ha hecho Las tumbas de Gaztambide, una serie documental lanzada por RNE Audio en 2024. Con guion y narración de Lourdes Castro, este original sonoro arranca con un hallazgo tan insólito como inquietante: en 2023, durante la apertura del nicho del compositor Joaquín Gaztambide en Tudela, no aparece su cuerpo, sino el de una mujer con zapatos rojos. Lo que parece el inicio de una historia local acaba revelándose como una densa red de enigmas que atraviesa siglos de historia, archivos olvidados y errores institucionales.

A lo largo de cuatro episodios, el podcast reconstruye no sólo el caso de Gaztambide, sino una parte olvidada del Madrid del siglo XIX: cementerios desaparecidos, traslados de restos, momias embalsamadas y ataúdes de cristal. Es precisamente en el episodio 2, titulado “Hígado”, donde se abre una puerta fascinante hacia un personaje secundario que pronto reclama su propio espacio: Pedro González Velasco, médico, antropólogo y creador del Museo Nacional de Antropología.

Las tumbas de Gaztambide Las tumbas de Gaztambide - Bonus track rne audio

La historia de Velasco, que aparece como una figura excéntrica y trágica, despierta tal interés que da lugar a un spin off directo: La colección del doctor Velasco, estrenado en mayo de 2025 por la misma autora y bajo el mismo sello. Este nuevo podcast, también de cuatro episodios, profundiza en la vida de este doctor obsesionado con la anatomía humana, conocido tanto por su rigor científico como por el oscuro mito que lo rodea: haber conservado el cadáver momificado de su propia hija en su domicilio.

De la memoria histórica a los límites entre ciencia, obsesión y locura Más que una secuela, La colección del doctor Velasco es una pieza complementaria imprescindible que amplía y matiza el universo narrativo abierto por Gaztambide. Si en Las tumbas... asistimos al derrumbe de las certezas sobre la muerte y la memoria histórica, este nuevo podcast histórico y de investigación nos sumergimos en los límites entre ciencia, obsesión y locura. Ambos productos comparten estilo: narración envolvente, documentación rigurosa, excelente diseño sonoro y una habilidad admirable para hacer de la historia una experiencia adictiva. La colección del doctor Velasco La colección del doctor Velasco - Capítulo 1: El esqueleto que fue a París rne audio Este verano, si buscas un podcast que te atrape por completo, la ruta es clara: empieza por “Las tumbas de Gaztambide” y continúa con “La colección del doctor Velasco”. No sólo disfrutarás de dos historias interconectadas, sino que saldrás con una nueva mirada sobre lo que creías saber del pasado. Porque, como demuestra Lourdes Castro, las tumbas no siempre encierran silencio. A veces, cuentan historias que merecen ser escuchadas.