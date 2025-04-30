6 pódcast para escuchar hoy mismo que acaban de estrenarse en RNE Audio

Los podcast siguen sumando adeptos y RNE Audio sigue reforzando su apuesta de contenidos. Cada vez son más las plataformas (de Spotify a Ivoox) que apuestan por ellos con fuerza. Y de manera paralela, cada vez es mayor la oferta. Dentro del catálogo de RNE Audio (sumado a los videopodcast de RTVE Play) vas a poder encontrar temáticas muy diversas e interesantes.

Los hay de psicologia como Educando emociones o Así somos, lo nuevo de Molo Cebrián; de true crime como Correspondencia criminal o Las tumbas de Gaztambide; de ficción como El gran buscador o incuso uno dedicado a los fanáticos de Los Simpsons con Mosquis, un podcast amarillo! A todos ellos se suman ahora seis nuevos podcast originales, echale un ojo (y un par de orejas) a nuestra lista de recomendaciones. ¡Es hora de escuchar!

PODCAST, EL PODCAST Un espacio de humor y ficción en el que un podcast sirve para reirse del boom de los podcast. Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast 'Podcast, el podcast' | Las piernitas de Miguel rne audio

LA COLECCIÓN DEL DOCTOR VELASCO La directora y guionista de Las tumbas de Gaztambide regresa con otro misterioso caso. Un true crime histórico guiado por Lourdes Castro seguimos los pasos de Pedro González Velasco, uno de los médicos españoles más importantes del siglo XIX, de orígenes humildes, escaló en la sociedad hasta convertirse en el cirujano de los ricos y famosos. La temporada, de cuatro episodios, ya puede escucharse al completo. La colección del doctor Velasco La colección del doctor Velasco - Capítulo 1: El esqueleto que fue a París rne audio

Y TÚ SIN SABERLO Ponte al día con la nueva agenda de contenidos y ficción de RTVE Play. 15 minutos semanales que te descubren los últimos estrenos de la plataforma, joyas ocultas, nuevos espacios y documentales. Conducido por Raquel Elices, este podcast también te acerca los estrenos de cine participado por RTVE que llegan, cada viernes, a las carteleras. Y tú sin saberlo Y tú sin saberlo - E5. Madres imperfectas del cine, 'La buena letra' y un joya del cine de animación rne audio

HOPE! EL PODCAST Mercedes Milá, Inés Hernand, Héctor Bellerín, Mario Sandoval.... son algunos de los invitados estrella de este podcast de seis episodios. Todos ellos se sientan a charlar con el divulgador ambiental Javier Peña para conversar sobre sus impresiones de la serie documental de RTVE Play Hope! Estamos a tiempo, donde el divulgador científico explora las alternativas existentes para frenar la crisis ecológica global. ¿Cómo se rodó cada capítulo? ¿Qué es lo que más ha interesado? ¿Cómo trasladar las soluciones que se cuentan? Este podcast resuelve estas y muchas otras preguntas y curiosidades. Hope. El podcast Hope! El podcast - Mercedes Milá y Javier Peña rne audio

LAS ABOGADAS & COMPAÑÍA Inés Hernand vuelve a sentarse con las abogadas más importantes de la historia reciente de España. Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo y, en ocasiones, Rosa María Calaf, se reunirán alrededor de un café para hablar de las luchas del pasado y entender los grandes retos de la sociedad actual. Diez capítulos conducidos por Inés Hernand en los que participarán referentes para las nuevas generaciones. ESTRENO EL 7 DE MAYO Las abogadas & compañía Pasado, presente y futuro de España se dan cita en ‘Las abogadas & compañía’. Muy pronto en RTVE Play Pasado y futuro se sientan en la misma mesa en 'Las abogadas y compañía' para hablar de los grandes retos de la sociedad actual. Estreno el 14 de mayo en RTVE Play Ver ahora