6 pódcast para escuchar hoy mismo que acaban de estrenarse en RNE Audio
- RNE Audio sigue renovando su oferta de pódcast: psicología, true crime, cine, ecologismo...
- Tienes todos los episodios disponibles gratis en RNE, RTVE Play, Spotify, Apple Podcasts y las principales plataformas
Los podcast siguen sumando adeptos y RNE Audio sigue reforzando su apuesta de contenidos. Cada vez son más las plataformas (de Spotify a Ivoox) que apuestan por ellos con fuerza. Y de manera paralela, cada vez es mayor la oferta. Dentro del catálogo de RNE Audio (sumado a los videopodcast de RTVE Play) vas a poder encontrar temáticas muy diversas e interesantes.
Los hay de psicologia como Educando emociones o Así somos, lo nuevo de Molo Cebrián; de true crime como Correspondencia criminal o Las tumbas de Gaztambide; de ficción como El gran buscador o incuso uno dedicado a los fanáticos de Los Simpsons con Mosquis, un podcast amarillo! A todos ellos se suman ahora seis nuevos podcast originales, echale un ojo (y un par de orejas) a nuestra lista de recomendaciones. ¡Es hora de escuchar!
PODCAST, EL PODCAST
Un espacio de humor y ficción en el que un podcast sirve para reirse del boom de los podcast. Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada.
LA COLECCIÓN DEL DOCTOR VELASCO
La directora y guionista de Las tumbas de Gaztambide regresa con otro misterioso caso. Un true crime histórico guiado por Lourdes Castro seguimos los pasos de Pedro González Velasco, uno de los médicos españoles más importantes del siglo XIX, de orígenes humildes, escaló en la sociedad hasta convertirse en el cirujano de los ricos y famosos. La temporada, de cuatro episodios, ya puede escucharse al completo.
Y TÚ SIN SABERLO
Ponte al día con la nueva agenda de contenidos y ficción de RTVE Play. 15 minutos semanales que te descubren los últimos estrenos de la plataforma, joyas ocultas, nuevos espacios y documentales. Conducido por Raquel Elices, este podcast también te acerca los estrenos de cine participado por RTVE que llegan, cada viernes, a las carteleras.
HOPE! EL PODCAST
Mercedes Milá, Inés Hernand, Héctor Bellerín, Mario Sandoval.... son algunos de los invitados estrella de este podcast de seis episodios. Todos ellos se sientan a charlar con el divulgador ambiental Javier Peña para conversar sobre sus impresiones de la serie documental de RTVE Play Hope! Estamos a tiempo, donde el divulgador científico explora las alternativas existentes para frenar la crisis ecológica global. ¿Cómo se rodó cada capítulo? ¿Qué es lo que más ha interesado? ¿Cómo trasladar las soluciones que se cuentan? Este podcast resuelve estas y muchas otras preguntas y curiosidades.
LAS ABOGADAS & COMPAÑÍA
Inés Hernand vuelve a sentarse con las abogadas más importantes de la historia reciente de España. Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sauquillo y, en ocasiones, Rosa María Calaf, se reunirán alrededor de un café para hablar de las luchas del pasado y entender los grandes retos de la sociedad actual. Diez capítulos conducidos por Inés Hernand en los que participarán referentes para las nuevas generaciones. ESTRENO EL 7 DE MAYO
ESTÁ EL HORNO PARA BOLLOS
El espacio de bolleras, lesbianas y bis más irreverente, comprometido y divertido (todo junto es posible) que vas a encontrar para celebrar el orgullo lésbico. Tras el éxito de su primera temporada, el videopodcast de Playz Está el horno para bollos regresa, ahora presentado por Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral. ESTRENO 12 DE MAYO.