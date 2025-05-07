Secretos y Ana Milán en el nuevo capítulo de 'Podcast, el podcast'
- 'Shhh, es un secreto' segundo capítulo del programa de humor de Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya
- RNE Audio estrena la nueva temporada de 'Podcast, el podcast'
El segundo episodio de 'Podcast, el podcast' en RNE Audio comienza con un sketch que ofrece contenido inclusivo para adultos "patrocinado por el Ministerio de Igualdad". Una nueva adaptación políticamente incorrecta de un podcast de la mano de Miguel Campos ('La Revuelta'), Laura del Val (colaboradora de ‘Mañana más’ de RNE) y Jorge Yorya (‘Movidas Minúsculas’ de Phi Beta Lambda). Los autodenominados "nuevas estrellas de la radiotelevisión pública" bromean a lo largo del episodio con "sustituir a Cristina Pedroche en las campanadas" o con hacer un "nuevo programa en prime time en lugar de Buenafuente". Aseguran que tras publicarse el primer capítulo de la temporada en RTVE Play y en RNE Audio la fama les ha obligado a "dejar tiradas" a sus parejas, pero como grita Laura del Val en episodio lo hacen "por España". Este es uno de los secretos que se comparten a gritos en 'Shhh, es un secreto'. Pero la gran reflexión del capítulo la hace Miguel Campos "¿Cuántas anécdotas le quedan a Ana Milán por contar?"
Body positive, Lidia Lozano y pesca extrema
Para el programa número 44 han "inventado" nuevas versiones reducidas de podcasts. Uno para vivir conformes con nuestros físicos al grito de "tu cuerpo está bien, no hay nada malo en él" un podcast "para gente pobre que no puede utilizar ozempic", aunque para contenidos temáticos el confuso espacio sobre pesca que no pone de acuerdo a los 3 humoristas sobre el concepto de pescar. El capítulo concluye con esos grandes olvidados, pero siempre presentes en nuestras calles los 'Agentes de movilidad' que dan pie al jingle de cierre creado por Aaron Aguilera.
Entre las anécdotas del episodio hay un breve y "humillante" encuentro entre Laura del Val y Lidia Lozano y una reflexión sobre Belén Esteban como nueva "estrella del indie".