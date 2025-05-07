Secretos y Ana Milán en el nuevo capítulo de 'Podcast, el podcast'

El segundo episodio de 'Podcast, el podcast' en RNE Audio comienza con un sketch que ofrece contenido inclusivo para adultos "patrocinado por el Ministerio de Igualdad". Una nueva adaptación políticamente incorrecta de un podcast de la mano de Miguel Campos ('La Revuelta'), Laura del Val (colaboradora de ‘Mañana más’ de RNE) y Jorge Yorya (‘Movidas Minúsculas’ de Phi Beta Lambda). Los autodenominados "nuevas estrellas de la radiotelevisión pública" bromean a lo largo del episodio con "sustituir a Cristina Pedroche en las campanadas" o con hacer un "nuevo programa en prime time en lugar de Buenafuente". Aseguran que tras publicarse el primer capítulo de la temporada en RTVE Play y en RNE Audio la fama les ha obligado a "dejar tiradas" a sus parejas, pero como grita Laura del Val en episodio lo hacen "por España". Este es uno de los secretos que se comparten a gritos en 'Shhh, es un secreto'. Pero la gran reflexión del capítulo la hace Miguel Campos "¿Cuántas anécdotas le quedan a Ana Milán por contar?"

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