Radio 3 Extra estrena la tercera temporada de 'Sala de Espera'

Radio 3 Extra estrena el primer capítulo de la tercera temporada de 'Sala de Espera', la serie de cortometrajes de animación 2D experimental de la plataforma multimedia de Radio 3. 'Sala de Espera' lleva la firma de los creadores Nacho Ezquerra y Droste (Kéchaval), que utilizan la animación para inventar mundos y personajes y, así, pasar el rato, ir tirando, capear el temporal, y demás lugares comunes que dan sentido al sinsentido del aburrimiento. Haciendo homenaje al cine mudo de principios del siglo 20, se exploran los sentimientos que la espera genera (incertidumbre, tedio, divagación…) a través de una narrativa surrealista, extraños personajes y paisajes sonoros basados en la experimentación y la improvisación.

¿De qué va la tercera temporada?

KeChaval vuelve a entrar en la 'Sala de Espera', pero esta vez, la atmósfera ha cambiado, el ritmo se ha sosegado, la armonía ha llegado a la mente de los pacientes. A diferencia de veces anteriores, ahora la quietud sustituye al frenesí, la atención en detalles nimios reemplaza la montaña rusa de la imaginación exasperada. De tanto esperar, este estado pasa a ser una nueva casa, un nuevo mundo.

Sala de Espera Sala de espera - DELTA - 10/04/2025 215 millones de años atrás... rtve play

Ya puedes disfrutar del primer capítulo de la tercera temporada que nos remite al pasado, 215 millones de años atrás. Cada jueves podrás descubrir cómo continúa la historia en exclusiva para la web y la app de Radio 3 a través de la plataforma de contenidos audiovisuales Radio 3 Extra.

¿Dónde ver las dos primeras temporadas?

Las dos primeras temporadas de 'Sala de Espera' te esperan en vídeo en Radio 3 Extra para ver gratis y sin interrupciones.

Sala de Espera Sala de espera - Sala 1 Eco, pulso, flujo, presión, temperatura. Cuando nada pasa, todo es completo. rtve play

12 capítulos en total en los que los personajes se van adaptando a la espera, desde la incógnita a la normalidad.

Sala de Espera Sala de Espera - Sala 2 Segunda temporada completa de Sala de espera rtve play

Conoce a los autores

Trabajando alrededor de la idea del "pixel" o coordenada, los creadores Nacho y Droste imaginan todo un universo sucediendo observado desde un específico punto en él, y cómo, ocurra lo que suceda, a nivel representativo o pictórico, todo forma parte de una visión unificada, una nueva constante, armónica y estable, que por mucho que se espere seguirá surgiendo, llegado el momento.